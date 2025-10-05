Luka je, uz Christiana Pulišića, mogao biti junak i cijeli svijet ponovno bi se divio fantastičnoj lopti hrvatskog maestra kroz prizmu vodećeg gola Milana. No, Pulišić je iz penala promašio cijeli gol
VIDEO Modrić loptom 's očima' zakuhao penal pa na pladnju poslužio Leaa. Evo majstorija
Šesto kolo Serie A ponudilo je veliki sraz divova - sudar Juventusa i Milana (0-0) u Torinu. U početnom sastavu 'rossonera' krenuo je Luka Modrić (40) dok je s druge strane na klupi 'stare dame' sjedio Igor Tudor. Zanimljivo, dvojac je svojevremeno čak i igrao zajedno u hrvatskoj reprezentaciji.
- U 40 godina nije ništa pogriješio, nadam se da će na derbiju konačno us**ti - našalio se Tudor u najavi derbija, no želje mu se nisu ostvarile.
Dapače, Modrić je odigrao novu fantastičnu utakmicu. Zbog važnosti uloga, ovoga puta više u obrani nego u napadačkim akcijama, ali opet je bio glavna uzdanica u kreaciji kroz veznu liniju.
Ipak, posebno se ističe dubinsko dodavanje za Santiaga Gimeneza. Modrić je poslao fantastičnu loptu 's očima' preko zadnje linije na meksičkog suigrača, napadač Milana pao je u duelu s Kellyjem i sudac Guida pokazao je na bijelu točku.
Modrić je, uz Christiana Pulišića, mogao biti junak i cijeli svijet ponovno bi se divio fantastičnoj lopti hrvatskog maestra kroz prizmu vodećeg gola Milana. No, Pulišić je nevjerojatno promašio cijeli gol.
Kako se susret bližio kraju, tako je Modrić sve više išao prema gore. Točno u 90. minuti mogao je doći do asistencije da je Rafael Leao bio mrvicu fokusiraniji. Portugalac nije u formi, to je jasno, no ostaje žal što nije iskoristio prekrasno proigravanje Modrića koji ga je izbacio u čistu šansu.
Hrvatski kapetan odigrao je kombinaciju sa Saelemaekersom i sjajno u prostor proigrao Leaa koji je pucao traljavo i propustio 'rossonerima' donijeti veliku pobjedu u derbiju.
