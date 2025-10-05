Obavijesti

FANTAZIJA NA DERBIJU

VIDEO Modrić loptom 's očima' zakuhao penal pa na pladnju poslužio Leaa. Evo majstorija

Piše Boris Trifunović,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Modrić loptom 's očima' zakuhao penal pa na pladnju poslužio Leaa. Evo majstorija
Foto: Arena Sport/Screenshot

Luka je, uz Christiana Pulišića, mogao biti junak i cijeli svijet ponovno bi se divio fantastičnoj lopti hrvatskog maestra kroz prizmu vodećeg gola Milana. No, Pulišić je iz penala promašio cijeli gol

Šesto kolo Serie A ponudilo je veliki sraz divova - sudar Juventusa i Milana (0-0) u Torinu. U početnom sastavu 'rossonera' krenuo je Luka Modrić (40) dok je s druge strane na klupi 'stare dame' sjedio Igor Tudor. Zanimljivo, dvojac je svojevremeno čak i igrao zajedno u hrvatskoj reprezentaciji.

- U 40 godina nije ništa pogriješio, nadam se da će na derbiju konačno us**ti - našalio se Tudor u najavi derbija, no želje mu se nisu ostvarile.

Dapače, Modrić je odigrao novu fantastičnu utakmicu. Zbog važnosti uloga, ovoga puta više u obrani nego u napadačkim akcijama, ali opet je bio glavna uzdanica u kreaciji kroz veznu liniju.

Ipak, posebno se ističe dubinsko dodavanje za Santiaga Gimeneza. Modrić je poslao fantastičnu loptu 's očima' preko zadnje linije na meksičkog suigrača, napadač Milana pao je u duelu s Kellyjem i sudac Guida pokazao je na bijelu točku.

Modrić je, uz Christiana Pulišića, mogao biti junak i cijeli svijet ponovno bi se divio fantastičnoj lopti hrvatskog maestra kroz prizmu vodećeg gola Milana. No, Pulišić je nevjerojatno promašio cijeli gol.

VIDEO MODRIĆEVA DODAVANJA I PENALA OVDJE

Kako se susret bližio kraju, tako je Modrić sve više išao prema gore. Točno u 90. minuti mogao je doći do asistencije da je Rafael Leao bio mrvicu fokusiraniji. Portugalac nije u formi, to je jasno, no ostaje žal što nije iskoristio prekrasno proigravanje Modrića koji ga je izbacio u čistu šansu.

Hrvatski kapetan odigrao je kombinaciju sa Saelemaekersom i sjajno u prostor proigrao Leaa koji je pucao traljavo i propustio 'rossonerima' donijeti veliku pobjedu u derbiju.

VIDEO MODRIĆEVE LOPTE ZA LEAA OVDJE

