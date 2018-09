Rađa: Tko ne želi, neka ne igra; Anzulović: Mi smo pali fizički...

Konferenciji našeg košarkaškog saveza u podne nazočili su predsjednik HKS-a Stojko Vranković, predsjednik Stručnog savjeta za mušku košarku Dino Rađa i izbornik Dražen Anzulović.

VIDEO

Rađa, Stojko i izbornik Anzulović o sadašnjosti i budućnosti hrvatske košarke Reporter: Marko Vidalina Posted by 24sata Sport on Wednesday, September 19, 2018

Povod konferenciji je završetak neuspješnog rujanskog ciklusa kvalifikacijskih utakmica za Svjetsko prvenstvo u kojem su naši igrači izgubili od Litve u Osijeku 83:84, a tri dana poslije i od Poljske u Gdanjsku.

Dino Rađa dao je svoje mišljenje:

- Tko neće, neka ne igra za Hrvatsku! Od danas prolaze samo tri stvari, ovo su naši postulati: Red, rad i discplina!

Predsjednik Stojko Vranković je rekao:

- Bit će jako teško, možda nemoguće otići na SP. Imamo još četiri utakmice, imamo još dva ciklusa. Da li je ovo realnost naše košarke? U neku ruku i je i nije. U savezu smo krenuli u proces stvaranja vizije i modela da igrači iz mlađih selekcija postanu reprezentativci. Mislim da smo na dobrom putu.

Izbornik Dražen Anzulović analizirao je poraze:

- Prije svega, rekao bih da smo svi razočarani kako su završile ove dvije utakmice. Nismo to očekivali. Ja kao trener ću preuzeti svu odgovornost koju trener može preuzeti za to. Da li bih što mijenjao u samoj pripremi i svemu onom što bi prethodilo - normalno da bih.

- Nakon svih analiza koje sam napravio zajedno sa stožerom: Prva stvar, mislim da smo u selekciji promašili za dva igrača, a druga stvar koju bih mijenjao i koju sam nastojao utjecati tokom ljetne pauze i što sam dijelio s vama čitavo ljeto, to je fizička pripremljenost ekipe. Tu izuzimam kondicijskog trenera Šimu Tomaševića koji je učinio sve što je u njegovoj moći. Nije otišao s nama na kinesku turneju, to je jedan segment koji je po meni bio odlučujući, što slijedi u pripremi - to je taktička priprema.

- Da li bih što tu mijenjao? U globalu, ne bih. Bili smo pripremljeni u svakom segmentu, a sve što se događalo na parketu, posljedica ovog dvoje što sam nabrojao kao glavne razloga slabih igara. U najkraćim crtama to je moj rezime onoga što se događalo kroz ove dvije utakmice i kroz 20 treninga što smo imali prije kvalifikacija.

U napadu ništa nije funkcioniralo?

- Taktika se odnosi na obje strane terena. Kompletna taktička priprema je bila spremna i napadački i obrambeno, ali ju nismo proveli na terenu. Nema smisla da idem s imenima. Ovo je timski sport, homogenost cjeline je najbitnije. Zna se naša baza igrača.

Postoji još problema:

- Kad je ljetna pauza onda je individualna svijest za ono s čim se baviš prioritet. Promijenili su se ciklusi priprema kad si imao 40-50 dana za pripremati se. Bilo je evidentno da teško mijenjamo ritam igre... Kažem vam, 20 treninga, nema tog trenera koji može promijeniti fizičko stanje ekipe.