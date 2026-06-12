UŽIVO Kanada - BiH: Toronto je krcat navijačima! 'Zmajevi' love bodove protiv domaćina SP-a

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Kanada večeras u Torontu otvara Svjetsko prvenstvo prvom utakmicom na kanadskom tlu ikada, a domaćini dolaze u sjajnoj formi, neporaženi su u posljednjih osam utakmica i šest puta zaredom nisu primili gol. Ipak, bez ozlijeđenog kapetana Alphonsa Daviesa, Kanađanima nedostaje ključni igrač koji je zabio njihov prvi gol u povijesti Svjetskog prvenstva protiv Hrvatske u Katru.

S druge strane, Bosna i Hercegovina se vraća na Mundijal nakon 12 godina, prošavši kroz doigravanje na penale protiv Walesa i Italije. I 'zmajevi' dolaze u dobroj formi, neporaženi su u posljednjih osam utakmica, a u zadnjih šest primili su gol ili manje. Barbarez i njegovi igrači nadaju se boljem prolazu od onog 2014. kada su ispali u skupini za samo jednim bodom.

Statistika ide u korist BiH. Kanada nije zabila niti jedan gol u prvim utakmicama prethodna dva Svjetska prvenstva, dok 'zmajevi' nisu primili gol u prvom poluvremenu zadnjih šest nastupa.