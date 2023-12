UŽIVO SP pikado: Hrvat Krčmar ima povijesnu priliku! Izgubio je prvi set, ali se ekspresno vratio

Boris Krčmar - Dirk Van Duijvenbode 1-1 (1-3, 3-0)

Nakon poprilično izjednačenog dana na Svjetskom prvenstvu u pikadu, na borilište izlaze najbolji hrvatski pikadist i Nizozemac koji muku muči s ozljedom ramena. Boris Krčmar (44, PDC 61.) dosad nije prošao dalje od drugog kola, a njegov put prema trećem kolu pratite uživo s nama...

Borbu za bull dobio je Nizozemac pa će on s prvim bacanjem krenuti u meč. Uspio je najbolji hrvatski pikadist oduzeti prednost bacanja Nizozemcu odmah na startu, ali odgovorio je 'Aubergenius' s rebreakom i to na izlazu od 124 pa nakon toga i zadržao svoje bacanje. U prvom je setu Dirk imao prosjek od 108.22 na tri strelice, a to je šampionska razina i dovoljna da na otvaranju uzme set s 3-1.

Drugi je set otvorio Boris i nakon malih problema na izlazu poveo. S odličnom je igrom nastavio i u drugom legu, napravio break i preuzeo bacanje za poravnanje u setovima.