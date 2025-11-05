UŽIVO Liga prvaka: Oršić u prvih 11 započinje protiv Villarreala

NAJAVA

Danas je drugi dan četvrtog kola Lige prvaka, a u ranijem terminu od 18.45 igraju se dvije utakmice. Na Cipru Pafos Mislava Oršića dočekuje Villarreal, dok Chelsea putuje na dalek gostujući susret u Azerbajdžan protiv Qarabaga.

Iako su mnogi Pafosu prognozirali debakl još od trenutka kada je u play-offu kvalifikacija za Ligu prvaka izbacio Crvenu zvezdu, Ciprani su dosad ostali bez poraza. Čak ni protiv velikana Bayerna nisu izgledali kao momčad koja ne pripada najelitnijem klupskom natjecanju, a upravo protiv Bavaraca počasni je gol zabio Oršić.

Bio je to senzacionalan pogodak izvana na koji Manuel Neuer nije ni stigao reagirati. Pafos je dosad sakupio dva boda i bolje je plasiran od današnjeg protivnika Villarreala, koji ima samo jedan. Ciprani su remizirali protiv Kairata i Olympiacosa, dok je Villarreal jedini bod osvojio protiv Juventusa, u vrijeme kada ga je vodio hrvatski trener Igor Tudor.

Qarabag je pak senzacija dosadašnjeg izdanja Lige prvaka. Kao i Pafosu, i njima su mnogi predviđali ulogu momčadi na kojoj će drugi nabijati gol-razliku, no oni su iznenadili sve, osvojili su čak šest bodova. U prvom kolu senzacionalno su pobijedili Benficu, a potom je u Azerbajdžanu pao i Kopenhagen Dominika Kotarskog. Jedini poraz nanio im je u prošlom kolu Athletic Bilbao.

Njihov protivnik Chelsea nastavlja igrati u promjenjivoj formi. U Ligi prvaka prije dva tjedna deklasirali su Ajax 5-1, da bi potom u Premiershipu izgubili od novog prvoligaša Sunderlanda. Nakon toga vratili su se pobjedama, u Liga kupu su u spektakularnoj utakmici izbacili Wolverhampton 4-3, a zatim slavili i u gradskom derbiju protiv Tottenhama 1-0.

Utakmice možete pratiti na programima Arena Sporta. Pafos i Villarreal uživo gledajte na programu Arena Sport 4, a Qarabag i Chelsea na Arena Sportu 3.