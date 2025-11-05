Obavijesti

Sport

Komentari 0
SJAJNE UTAKMICE

Gdje gledati Ligu prvaka? Kovač gostuje kod Gvardiola i moćnog Cityja, Sučić putuje u Kazahstan

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 4 min
Gdje gledati Ligu prvaka? Kovač gostuje kod Gvardiola i moćnog Cityja, Sučić putuje u Kazahstan
Foto: Heiko Becker/REUTERS

Derbi u srijedu igraju Borussia i City gdje će Kovaču glavne muke zadavati Haaland. Newscastle dočekuje Athletic, Barcelona gostuje u Belgiji, a Inter ide u daleki Kazahstan

Nakon uzbuđenja u utorak, četvrto kolo ligaške faze Lige prvaka nastavlja se u srijedu s devet novih okršaja diljem Europe. Večer donosi nekoliko iznimno zanimljivih dvoboja, no sve oči bit će uprte u Manchester, gdje Erling Haaland sa svojim Cityjem dočekuje bivši klub, Borussiju Dortmund i Niku Kovača. Istovremeno, Newcastle na svom terenu traži europski iskorak protiv oslabljenog Athletic Cluba, dok desetkovana Barcelona ide na neugodno gostovanje u Belgiju.

Derbi večeri: Manchester City protiv Borussije Dortmund

Okršaj na Etihadu bez sumnje je središnji događaj večeri. Momčad Pepa Guardiole dočekuje Borussiju Dortmund Nike Kovača. U fokusu će, naravno, biti Erling Haaland, koji će ponovno zaigrati protiv kluba u kojem se profilirao kao jedan od najboljih napadača svijeta. Norvežanin je u fantastičnoj formi i bit će velika napast za bivši klub, a veliku prevagu radit će i Joško Gvardiol u obrani "građana".

Premier League - Manchester City v AFC Bournemouth
Foto: Phil Noble/REUTERS

- Teško je pronaći igrača svjetske klase koji je nevjerojatno ponizan i razmišlja o onome što je najbolje za momčad. Znam da želi zabijati, ali osjećam da uvijek pazi što je najbolje za ekipu. Zato sam ga i imenovao u kapetansku grupu - izjavio je Guardiola o Haalandu.

City u utakmicu ulazi nakon važne pobjede u Premier ligi protiv Bournemoutha (3-1), kojom su se vratili na pobjedničke staze. Dobra vijest za Guardiolu je povratak Rodrija, dobitnika Zlatne lopte, koji je bio na klupi za vikend, no i dalje ne može računati na ozlijeđenog hrvatskog reprezentativca Matea Kovačića.

S druge strane, Borussia Dortmund u Englesku stiže u izvanrednoj formi i s napadom koji je prava noćna mora za protivničke obrane. U prva tri kola Lige prvaka postigli su čak 12 golova, unatoč statistici očekivanih golova (xG) od samo 4.5. To svjedoči o nevjerojatnoj efikasnosti njihovih napadača. Njihove utakmice su festival golova. Remi 4-4 s Juventusom te pobjede 4-1 protiv Athletic Cluba i 4-2 protiv Kopenhagena. Iako su obrambeno ranjivi, njihov napadački potencijal je neupitan.

Newcastle protiv desetkovanog Athletic Cluba

Newcastle United proživljava sezonu s dva lica. Dok se muče u Premier ligi, gdje su pretrpjeli poraz od West Hama (3-1) za vikend, njihova europska forma je besprijekorna. Na svom St. James' Parku upisali su dvije uvjerljive pobjede protiv Union Saint-Gilloisea (4-0) i Benfice (3-0), postigavši sedam golova bez primljenog. Momčad Eddieja Howea nada se nastavku tog niza protiv Athletic Cluba.

Premier League - West Ham United v Newcastle United
Foto: Paul Childs/REUTERS

Prilika za to je idealna, jer baskijska momčad u Englesku stiže u velikim problemima. Njihova lista ozlijeđenih je dugačka i uključuje neke od ključnih igrača: braću Iñakija i Nicu Williamsa, Oihana Sanceta te Yurija Berchichea. Bez svoje napadačke snage, Athletic, koji je ionako loš u gostima (bez pobjede u zadnjih pet gostovanja u svim natjecanjima), suočava se s gotovo nemogućom misijom.

No, i Eddie Howe ima svojih briga. Kapetan Bruno Guimarães i krilni napadač Anthony Gordon su pod velikim upitnikom zbog bolesti, odnosno ozljede kuka. Dobra vijest je povratak Kierana Trippiera treninzima, no i njegov nastup ovisit će o procjeni na dan utakmice. S obzirom na snagu Newcastlea kod kuće i velike probleme s izostancima kod gostiju, sve osim pobjede "Svraka", vjerojatno bez primljenog gola, bilo bi prvorazredno iznenađenje.

Barcelona u Belgiji

Na papiru, gostovanje kod Club Bruggea trebalo bi biti rutinski zadatak za Barcelonu. Katalonce muče ozljede. Na listi nedostupnih su Marc-André ter Stegen, Gavi, Pedri, Raphinha i Andreas Christensen, što znači da će Xavi morati ponovno improvizirati.

LaLiga - FC Barcelona v Elche
Foto: ALBERT GEA/REUTERS

Club Brugge je momčad koju se nikako ne smije podcijeniti, pogotovo na njihovom terenu. Čvrsti su, visoki, opasni iz prekida i kontranapada. U jedinoj dosadašnjoj domaćoj utakmici u Europi deklasirali su Monaco, a i na gostovanju kod Atalante zaslužili su više od poraza 2-1.

U Barceloninom napadu, zbog izostanaka, glavnu riječ vodi Marcus Rashford. Englez je u sjajnoj formi u Ligi prvaka, postigavši ključne golove i pokazavši se kao vođa u teškim trenucima. Njegova inspiracija bit će presudna ako Barça želi doći do tri boda koja bi ih približila osiguravanju mjesta u Top 8. Očekuje se teška i neizvjesna utakmica u kojoj bi individualna kvaliteta, unatoč izostancima, ipak mogla presuditi u korist gostiju.

Što nas još čeka u srijedu?

Osim tri glavna dvoboja, večer nudi još nekoliko zanimljivih utakmica. U Marseilleu se sastaju istoimeni domaćin i Atalanta u dvoboju momčadi kojima je pobjeda prijeko potrebna za ostanak u utrci za prolazak. Marseille je neporažen u 14 od zadnjih 15 domaćih utakmica i nada se da će iskoristiti lošu formu Atalante, koja je bez pobjede u zadnjih šest susreta te pobjeda jako treba Ivanu Juriću.

Serie A - Inter Milan v Fiorentina
Foto: CLAUDIA GRECO/REUTERS

Posrnuli Ajax, pod vodstvom Johnnyja Heitinge, dočekuje Galatasaray. Nizozemski velikan je u velikoj krizi, dok turski prvak igra odlično i dolazi u Amsterdam kao favorit. U Milanu, Inter ne bi smio imati problema protiv kazahstanskog Kairata, debitanta u natjecanju, u dvoboju koji se opisuje kao sraz Davida i Golijata. Program počinje u 18:45 utakmicama Qarabağ - Chelsea te Pafos - Villarreal.

Evo gdje gledati Ligu prvaka:

  • Qarabag - Chelsea, 18.45, Arenasport 3
  • Pafos - Villarreal, 18.45, Arenasport 4
  • Manchester City - Borussia Dortmund, 21 sat, HRT 2, Arenasport 1
  • Club Brugge - Barcelona, 21 sat, Arenasport 3
  • Ajax - Galatasaray, 21 sat, Arenasport 4
  • Benfica - Bayer Leverkusen, 21 sat, Arenasport 5
  • multiprijenos, 21 sat Arenasport 6
  • Newcastle - Athletic Bilbao, 21 sat, Arenasport 7
  • Inter - Kairat, 21 sat, Arenasport 9
  • Marseille - Atalanta, 21 sat, Arenasport 10

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Odbojkašica zaludjela navijače senzualnom tetovažom
ATRAKTIVNA SPLIĆANKA

FOTO Odbojkašica zaludjela navijače senzualnom tetovažom

Odbojkašica Barbara Đapić početkom godine potpisala je za Benficu koja je nakon 50 godina osvojila naslov prvakinja Portugala. Splićanku na Instagramu prati 260.000 ljudi
Šokantne fotke rodne kuće Luke Modrića: 'Zar je on ovdje živio?'
I DALJE ZAPUŠTENA

Šokantne fotke rodne kuće Luke Modrića: 'Zar je on ovdje živio?'

Ime je dobio po djedu Luki, koji je po zanimanju bio cestar, a Realova "desetka" često ga ističe kao veliki životni uzor. Uživao je u bezbrižnom djetinjstvu, vodio s djedom koze na ispašu i provodio s njim mnogo vremena.
VIDEO Poslušajte komunikaciju sudaca nakon prekršaja Mišića: Daj žuti Majstoroviću, glumio je
SPORNA SITUACIJA

VIDEO Poslušajte komunikaciju sudaca nakon prekršaja Mišića: Daj žuti Majstoroviću, glumio je

Smatramo da je ponašanje domaćeg igrača trebalo biti sankcionirano crvenim kartonom zbog nasilnog ponašanja: odguravanje rukom suparnika u lice koje se smatra nasilnim ponašanjem, poručuje Komisija

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025