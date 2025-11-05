Gdje gledati Ligu prvaka? Kovač gostuje kod Gvardiola i moćnog Cityja, Sučić putuje u Kazahstan

Nakon uzbuđenja u utorak, četvrto kolo ligaške faze Lige prvaka nastavlja se u srijedu s devet novih okršaja diljem Europe. Večer donosi nekoliko iznimno zanimljivih dvoboja, no sve oči bit će uprte u Manchester, gdje Erling Haaland sa svojim Cityjem dočekuje bivši klub, Borussiju Dortmund i Niku Kovača. Istovremeno, Newcastle na svom terenu traži europski iskorak protiv oslabljenog Athletic Cluba, dok desetkovana Barcelona ide na neugodno gostovanje u Belgiju.

Derbi večeri: Manchester City protiv Borussije Dortmund

Okršaj na Etihadu bez sumnje je središnji događaj večeri. Momčad Pepa Guardiole dočekuje Borussiju Dortmund Nike Kovača. U fokusu će, naravno, biti Erling Haaland, koji će ponovno zaigrati protiv kluba u kojem se profilirao kao jedan od najboljih napadača svijeta. Norvežanin je u fantastičnoj formi i bit će velika napast za bivši klub, a veliku prevagu radit će i Joško Gvardiol u obrani "građana".

Foto: Phil Noble/REUTERS

- Teško je pronaći igrača svjetske klase koji je nevjerojatno ponizan i razmišlja o onome što je najbolje za momčad. Znam da želi zabijati, ali osjećam da uvijek pazi što je najbolje za ekipu. Zato sam ga i imenovao u kapetansku grupu - izjavio je Guardiola o Haalandu.

City u utakmicu ulazi nakon važne pobjede u Premier ligi protiv Bournemoutha (3-1), kojom su se vratili na pobjedničke staze. Dobra vijest za Guardiolu je povratak Rodrija, dobitnika Zlatne lopte, koji je bio na klupi za vikend, no i dalje ne može računati na ozlijeđenog hrvatskog reprezentativca Matea Kovačića.

S druge strane, Borussia Dortmund u Englesku stiže u izvanrednoj formi i s napadom koji je prava noćna mora za protivničke obrane. U prva tri kola Lige prvaka postigli su čak 12 golova, unatoč statistici očekivanih golova (xG) od samo 4.5. To svjedoči o nevjerojatnoj efikasnosti njihovih napadača. Njihove utakmice su festival golova. Remi 4-4 s Juventusom te pobjede 4-1 protiv Athletic Cluba i 4-2 protiv Kopenhagena. Iako su obrambeno ranjivi, njihov napadački potencijal je neupitan.

Newcastle protiv desetkovanog Athletic Cluba

Newcastle United proživljava sezonu s dva lica. Dok se muče u Premier ligi, gdje su pretrpjeli poraz od West Hama (3-1) za vikend, njihova europska forma je besprijekorna. Na svom St. James' Parku upisali su dvije uvjerljive pobjede protiv Union Saint-Gilloisea (4-0) i Benfice (3-0), postigavši sedam golova bez primljenog. Momčad Eddieja Howea nada se nastavku tog niza protiv Athletic Cluba.

Foto: Paul Childs/REUTERS

Prilika za to je idealna, jer baskijska momčad u Englesku stiže u velikim problemima. Njihova lista ozlijeđenih je dugačka i uključuje neke od ključnih igrača: braću Iñakija i Nicu Williamsa, Oihana Sanceta te Yurija Berchichea. Bez svoje napadačke snage, Athletic, koji je ionako loš u gostima (bez pobjede u zadnjih pet gostovanja u svim natjecanjima), suočava se s gotovo nemogućom misijom.

No, i Eddie Howe ima svojih briga. Kapetan Bruno Guimarães i krilni napadač Anthony Gordon su pod velikim upitnikom zbog bolesti, odnosno ozljede kuka. Dobra vijest je povratak Kierana Trippiera treninzima, no i njegov nastup ovisit će o procjeni na dan utakmice. S obzirom na snagu Newcastlea kod kuće i velike probleme s izostancima kod gostiju, sve osim pobjede "Svraka", vjerojatno bez primljenog gola, bilo bi prvorazredno iznenađenje.

Barcelona u Belgiji

Na papiru, gostovanje kod Club Bruggea trebalo bi biti rutinski zadatak za Barcelonu. Katalonce muče ozljede. Na listi nedostupnih su Marc-André ter Stegen, Gavi, Pedri, Raphinha i Andreas Christensen, što znači da će Xavi morati ponovno improvizirati.

Foto: ALBERT GEA/REUTERS

Club Brugge je momčad koju se nikako ne smije podcijeniti, pogotovo na njihovom terenu. Čvrsti su, visoki, opasni iz prekida i kontranapada. U jedinoj dosadašnjoj domaćoj utakmici u Europi deklasirali su Monaco, a i na gostovanju kod Atalante zaslužili su više od poraza 2-1.

U Barceloninom napadu, zbog izostanaka, glavnu riječ vodi Marcus Rashford. Englez je u sjajnoj formi u Ligi prvaka, postigavši ključne golove i pokazavši se kao vođa u teškim trenucima. Njegova inspiracija bit će presudna ako Barça želi doći do tri boda koja bi ih približila osiguravanju mjesta u Top 8. Očekuje se teška i neizvjesna utakmica u kojoj bi individualna kvaliteta, unatoč izostancima, ipak mogla presuditi u korist gostiju.

Što nas još čeka u srijedu?

Osim tri glavna dvoboja, večer nudi još nekoliko zanimljivih utakmica. U Marseilleu se sastaju istoimeni domaćin i Atalanta u dvoboju momčadi kojima je pobjeda prijeko potrebna za ostanak u utrci za prolazak. Marseille je neporažen u 14 od zadnjih 15 domaćih utakmica i nada se da će iskoristiti lošu formu Atalante, koja je bez pobjede u zadnjih šest susreta te pobjeda jako treba Ivanu Juriću.

Foto: CLAUDIA GRECO/REUTERS

Posrnuli Ajax, pod vodstvom Johnnyja Heitinge, dočekuje Galatasaray. Nizozemski velikan je u velikoj krizi, dok turski prvak igra odlično i dolazi u Amsterdam kao favorit. U Milanu, Inter ne bi smio imati problema protiv kazahstanskog Kairata, debitanta u natjecanju, u dvoboju koji se opisuje kao sraz Davida i Golijata. Program počinje u 18:45 utakmicama Qarabağ - Chelsea te Pafos - Villarreal.

Evo gdje gledati Ligu prvaka:

Qarabag - Chelsea, 18.45, Arenasport 3

Pafos - Villarreal, 18.45, Arenasport 4

Manchester City - Borussia Dortmund, 21 sat, HRT 2, Arenasport 1

Club Brugge - Barcelona, 21 sat, Arenasport 3

Ajax - Galatasaray, 21 sat, Arenasport 4

Benfica - Bayer Leverkusen, 21 sat, Arenasport 5

multiprijenos, 21 sat Arenasport 6

Newcastle - Athletic Bilbao, 21 sat, Arenasport 7

Inter - Kairat, 21 sat, Arenasport 9

Marseille - Atalanta, 21 sat, Arenasport 10