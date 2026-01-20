UŽIVO Liga prvaka: Sudar titana na San Siru, Real ne smije opet kiksati. Prolaz traže i Parižani

NAJAVA

Nakon zimske stanke, najelitnije europsko klupsko natjecanje vraća se na veliku scenu. Ovaj utorak donosi nam početak raspleta prve faze Lige prvaka. Na rasporedu su utakmice pretposljednjeg, sedmog kola ligaške faze, a ulozi su ogromni. Dok su neke momčadi već osigurale prolaz, za većinu je ovo ključan dan u borbi za što bolju poziciju uoči nokaut faze.

Ždrijeb za doigravanje održat će se 30. siječnja, a utakmice su na rasporedu u drugoj polovici veljače, što znači da je svaki bod u preostala dva kola zlata vrijedan kako bi se izbjegle dodatne dvije utakmice visokog rizika.

Utakmica koja privlači najviše pozornosti svakako je ona na San Siru, gdje Inter dočekuje Arsenal. "Topnici" iz Londona jedina su neporažena momčad u dosadašnjem dijelu natjecanja i već su matematički osigurali svoje mjesto među prvih osam, što im jamči izravan ulazak u osminu finala.

S druge strane, Inter vodi veliku bitku za što bolji plasman i pobjeda protiv lidera bila bi golem korak prema izbjegavanju doigravanja. Talijani će tražiti način kako probiti granitnu obranu engleske momčadi i osvojiti ključne bodove pred svojim navijačima.

Sličnu priliku za potvrdu izravnog prolaska imaju još dva europska velikana. Manchester City gostuje kod neugodnog norveškog prvaka Bodø/Glimta. Pobjedom u ranijem terminu od 18:45 sati, "građani" bi osigurali svoje mjesto u osmini finala i mirno dočekali posljednje kolo. Norvežani su poznati kao tvrd orah na svom terenu, ali kvaliteta i motiv momčadi Pepa Guardiole trebali bi prevagnuti.

U večernjem terminu, Paris Saint-Germain putuje u Lisabon na dvoboj sa Sportingom. Parižani također pobjedom rješavaju sve brige oko plasmana među osam najboljih i osiguravaju si mirniji završetak ligaške faze. Očekuje se napeta utakmica, jer i Sporting ima svoje ambicije za što bolji plasman.

Osim spomenutih derbija, utorak nudi niz drugih zanimljivih dvoboja. Real Madrid na Santiago Bernabeuu dočekuje Monaco u utakmici u kojoj "kraljevski klub" želi potvrditi dobru formu i osigurati što bolju startnu poziciju.

Villarreal će ugostiti Ajax u srazu dviju momčadi poznatih po napadačkom nogometu, dok će u Londonu snage odmjeriti Tottenham i Borussia Dortmund. Sve utakmice sedmog kola Lige prvaka gledatelji će moći pratiti na kanalima Arena Sporta.

