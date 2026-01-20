Obavijesti

VIDEO Au, kakav gol! Evo kako je Sučić 'probio' Davida Rayu

Piše Jakov Drobnjak,
Foto: Arenasport/Screenshot

Arsenal je poveo 1-0, a onda je u 18. minuti Petar Sučić zabio golčinu. Stigao je na odbijenu loptu i opalio, a lopta je završila u rašljama. Spektakularan gol

Admiral

U ključnoj utakmici Uefine Lige prvaka na San Siru, Inter i Arsenal igraju napetu utakmicu, a trenutak koji je zapalio stadion i internet dogodio se u 18. minuti. Nakon što je Gabriel Jesus doveo "topnike" u vodstvo, na scenu je stupio hrvatski veznjak Petar Sučić, koji je spektakularnim udarcem izjednačio na 1-1. 

Serie A - Inter Milan v Bologna
Foto: Daniele Mascolo

Inter je izveo brzu akciju, Lautaro Martinez spustio se u sredinu i poslao sjajnu loptu prema Thuramu. Napadač Intera pucao je u blok, lopta se odbila do Barelle koji je također pogodio stopera Arsenala, ali onda trenutak magije hrvatskog reprezentativca. Lopta mu je savršeno došla na rub kaznenog prostora, a on je poslao "raketu" u same rašlje Rayinog gola. Ništa nije mogao golman Arsenala i Inter se vratio u egal.

Golove pogledajte OVDJE.

Arsenal je bolje otvorio utakmicu, stiskao i na kraju i poveo. Jesus je iskoristio zbunjenost Interove obrane i zabio, a imali su gosti i prilike za povećanje vodstva. Ipak, nisu zabili, a onda se ukazao Sučić. Arsenal je ponovo poveo u 31. minuti, opet je zabio Jesus.

Utakmica je i dalje u tijeku...

