Lokomotiva - Rijeka 0-3: Važna pobjeda gostiju za plasman u Europu. Adu-Adjei junak susreta

Piše HINA, Issa Kralj
Zagreb: Susret Lokomotive i Rijeke u 33. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

LOKOMOTIVA - RIJEKA 0-3 Riječani su na Maksimiru 'razbili' domaćine. Junak susreta bio je Daniel Adu-Adjei s dva gola, prvi je zabio u 14. nakon velike greške Posaveca, a onda i u 54. Za 3-0 zabio je Ndockyt

Vrlo važnu pobjedu upisali su nogometaši Rijeke ove nedjelje na maksimirskom stadionu, svladali su kao gosti Lokomotivu s 3-0 (1-0) u ogledu 33. kola HNL-a. Prvo ime susreta bio je napadač Rijeke Daniel Adu-Adjei koji je postigao dva pogotka na susretu, u 14. i 54. minuti za tadašnjih 2-0. Sve je zaključeno kada je u 81. minuti Merveil Ndockyt zabio za konačnih 3-0 gostujuće momčadi.

Rijeka je ostala četvrta na ljestvici, a Lokomotiva peta, s tim da je Rijeka pobjegla od nedjeljnog suparnika na pet bodova prednosti. Istovremeno je Rijeka došla na samo bod do trećeg Varaždina koji u nastavku nedjelje gostuje kod Hajduka u Splitu.

Zagreb: Susret Lokomotive i Rijeke u 33. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Živahan je bio početak utakmice u kojem su se oba sastava pokušala kroz napade nametnuti. U takvom međusobnom nadjačavanju vrlo brzo se dogodio pogodak, već u 14. minuti. Rijeka je tada povela i to nakon velike pogreške golmana Lokomotive Posavca.

Istrčao je bespotrebno domaći vratar, pritom se sudario sa suigračem Dajčerom, a sve je iskoristio Adu-Adjei koji je lagano poentirao i doveo goste u vodstvo. Njegov gol pogledajte OVDJE

Primljeni pogodak na takav način ipak je šokirao Lokomotivu koja je odigrala rastreseno u idućim minutama. U 29. minuti se Dantas našao u dobroj poziciji da zaprijeti domaćinu, ali se umjesto udarca odlučio na dodavanje Oreču koji je bio neprecizan.

Zagreb: Susret Lokomotive i Rijeke u 33. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Mirno je potom Rijeka odradila ostatak prvog poluvremena, a gosti su ponovno zaprijetili na startu drugog dijela. U 53. minuti je ponovno traljavo reagirala domaća obrana te se lopta odbila do Barca koji nije bio precizan u svom pokušaju.

Samo minutu kasnije Rijeka je zasluženo povećala svoju prednost, a ponovno je strijelac bio Adu-Adjei. Gostujući napadač je izašao sam pred suparničkog vratara te je pogodio ispod njega za 2-0 Rijeke.

Zagreb: Susret Lokomotive i Rijeke u 33. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Deset minuta poslije mogla se Lokomotiva vratiti u igru. Nekadašnji igrač Rijeke Vešović, a sada adut Lokomotive, je pucao glavom nakon lijepog ubačaja Belcara, ali je pogodio okvir vrata. Pokušavala je Lokomotiva biti opasna u tom dijelu meča, a onda je sve riješeno u 81. minuti kada je Rijeka povela 3-0. Nakon iznimno lijepe akcije poentirao je Ndockyt i time osigurao aktualnom prvaku tri boda.

Na samom kraju utakmice mogao je poentirati i Fruk, najbolji igrač Rijeke koji se na terene vratio nakon ozljede, ali je ostalo 3-0 za goste.

U nastavku nedjelje će na Poljudu igrati Hajduk i Varaždin, a utakmica počinje u 18.45 sati.

U subotu su odigrane uvodne dvije utakmice ovog kola. Prvo je novi prvak Dinamo golom Bakrara u 90. minuti pobijedio kod Gorice 2-1, dok je potom u derbiju začelja Vukovar 1991 s 1-0 svladao Osijek. Jedini je pogodak dao Puljić, a Vukovarci su time došli na četiri boda do pretposljednjeg Osijeka.

Posljednji će se susret odigrati u ponedjeljak, a od 18 sati igraju Istra 1961 - Slaven Belupo.

33. KOLO HNL-A 16.00 , Maksimir
Lokomotiva
0 : 3
Rijeka
14' 54' Adu-Adjei 81' Ndockyt
90'+3

Gotova je utakmica na Maksimiru! Rijeka je pobjedila Lokomotivu 3-0. 

90'+2

Iz igre izlazi Devetak, ulazi Bodetić. 

90'

Igrat će se još tri minute sudačke nadoknade. 

88'

Žuti karton dobio je Blaž Bošković. 

87'

Pokušavaju 'lokosi' doći do prilike, ali im ne ide. Riječani kreću u kontranapad, lopta dolazi do Fruka koji ju šalje pored gola. 

