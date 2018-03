Totalna dominacija Reala, ništa im nije mogao razvikani PSG...

U znak spomena na Davida Astorija, tragično preminulog nogometaša Fiorentine, održana je minuta šutnje. Evo još jednom sastava. Počela je utakmica u Parizu...

Tonight's teams in Paris...



Ángel Di María, Kylian Mbappé & Edinson Cavani make up the Paris attack; Mateo Kovačić & Casemiro start in the Real Madrid midfield. 💪#UCL pic.twitter.com/f3u14p4FFb