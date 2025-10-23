Dinamo je nakon prva dva kola vodeća momčad Europske lige s maksimalnih šest bodova, dok je Malmö posljednji bez osvojenog boda. Dvoboj sudi Francuz Willy Delajod, a prijenos je na Areni Sport 1
UŽIVO Malmö - Dinamo: 'Modri' traže nastavak pobjedničkog niza u Europi! Čekamo sastave
Malmo je na dnu Europske lige, stoga nije čudo što je Dinamo favorit za pobjedu prema kladionicama s koeficijentom 2,35. Tečaj na pobjedu Šveđana iznosi 2,90, a na remi 3,50. Zagrebački klub ima velike šanse i da će izboriti direktan prolazak u osminu finala natjecanja, a kladionice na tu opciju nude tečaj 2,5. Više o tečajima kladionica za Dinamov nastup u EL pročitajte OVDJE.
Iako se najavljivalo da će policajci imati težak zadatak pri održavanju mira i sigurnosti ove utakmice, njih 15-ak viđeno je u centru Malmoa kako naručuje hamburgere u restoranu.
Francuski sudac Willy Delajod (33) dijelit će pravdu na utakmici, kojeg Francuzi promiču kao velikog suca budućnosti. Ipak, tek je na početku karijere i susret između Malmoa i Dinama bit će mu tek četvrti u Europskoj ligi. Ligu prvaka, pak, još nije sudio. Pomoćnici su mu sunarodnjaci, Valentin Evrard i Erward Finjean. U VAR-u je Bastien Dechepy s pomoćnikom Nicolasom Rainvilleom. Prijenos utakmice možete pratiti na Areni Sport 1. Više o sucu pročitajte OVDJE.
Na europskoj sceni, gdje Ismael Bennacer nema pravo nastupa, sve je potpuno jasno, Dinamov trokut u srcu terena su Mišić, Zajc i Ljubičić. U sastavu Marija Kovačevića neće biti velikih iznenađenja, tu više nema nikakvih skrivanja. Nevistić će biti na golu, u zadnjoj liniji naći će se Valinčić, Dominguez, McKenna i Goda, veznu liniju "modrih" predvodit će Mišić, Zajc i Ljubičić, na krilima će opet biti (oporavljeni) Lisica i Hoxha, a u vrhu napada Beljo. Više o strategiji "modrih" u Švedskoj pročitajte OVDJE.
Nakon dvije pobjede na startu Europske lige (Fenerbahče i Maccabi Tel Aviv po 3-1), Dinamove nogometaše čeka dvoboj trećeg kola u gostima kod Malmöa. Sudar je to vodeće i posljednje momčadi Europske lige. Trener "modrih" Mario Kovačević najavio je susret.
- Jedva čekamo utakmicu. Odmorni smo, dobro smo putovali. Nema samo Theophilea, on nije ni putovao s nama. Lisica je počeo trenirati. Još ćemo vidjeti kojih će biti startnih 11. Prve dvije europske utakmice su pokazale da možemo igrati sa svima. Malmö je dobra momčad, opasni su doma. Baš prava skandinavska ekipa koja igra brzo, okomito i direktno - rekao je Kovačević i dodao:
- Imali su puno ozlijeđenih igrača, ali sad im se neki vraćaju pa će biti bolji. Zadnjih pet godina su četiri puta bili prvaci, zbog toga ih poštujemo i cijenimo. Mi želimo iskoristiti mane koje su pokazivali u prijašnjim utakmicama. Dobro smo ih analizirali, spremni smo. Dobri su, ali nećemo ni sebe podcjenjivati.
