UŽIVO Malmö - Dinamo: 'Modri' traže nastavak pobjedničkog niza u Europi! Čekamo sastave

NAJAVA

Nakon dvije pobjede na startu Europske lige (Fenerbahče i Maccabi Tel Aviv po 3-1), Dinamove nogometaše čeka dvoboj trećeg kola u gostima kod Malmöa. Sudar je to vodeće i posljednje momčadi Europske lige. Malmo je na dnu Europske lige, stoga nije čudo što je Dinamo favorit za pobjedu prema kladionicama s koeficijentom 2,35. Tečaj na pobjedu Šveđana iznosi 2,90, a na remi 3,50. Trener "modrih" Mario Kovačević najavio je susret.

- Jedva čekamo utakmicu. Odmorni smo, dobro smo putovali. Nema samo Theophilea, on nije ni putovao s nama. Lisica je počeo trenirati. Još ćemo vidjeti kojih će biti startnih 11. Prve dvije europske utakmice su pokazale da možemo igrati sa svima. Malmö je dobra momčad, opasni su doma. Baš prava skandinavska ekipa koja igra brzo, okomito i direktno - rekao je Kovačević i dodao:

- Imali su puno ozlijeđenih igrača, ali sad im se neki vraćaju pa će biti bolji. Zadnjih pet godina su četiri puta bili prvaci, zbog toga ih poštujemo i cijenimo. Mi želimo iskoristiti mane koje su pokazivali u prijašnjim utakmicama. Dobro smo ih analizirali, spremni smo. Dobri su, ali nećemo ni sebe podcjenjivati.

Dvoboj sudi Francuz Willy Delajod, a prijenos utakmice je na Areni Sport 1.