VIDEO Dinamo je glavama već bio na odmoru, a onda - šok! Primio je gol u zadnjem napadu

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: SportKlub/screenshot

Svega dvije minute ranije Dinamo je mogao povesti, ali je udarac Domingueza nakon kornera odsjeo na prečki

Dinamo je na gostovanju kod Malmöa kontrolirao utakmicu u prvih 45 minuta, a onda u prvoj minuti nadoknade primio gol. U posljednjem napadu domaćin je zabio za vodstvo, a strijelac je Oscar Lewicki. 

Iz kornera je ubacio Rosengren, a veznjak domaćih glavom u padu pogodio loptu koja se odbila od Dinamovog igrača pa prevarila i Nevistića koji je dirao loptu, ali ne i obranio udarac.

Gol pogledajte OVDJE

Svega dvije minute ranije Dinamo je mogao povesti, ali je udarac Domingueza nakon kornera odsjeo na prečki. 

Utakmica je u tijeku...

