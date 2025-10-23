VIDEO Dinamo je glavama već bio na odmoru, a onda - šok! Primio je gol u zadnjem napadu

Svega dvije minute ranije Dinamo je mogao povesti, ali je udarac Domingueza nakon kornera odsjeo na prečki
Dinamo je glavama već bio na odmoru, a onda - šok! Primio je gol u zadnjem napadu
Dinamo je na gostovanju kod Malmöa kontrolirao utakmicu u prvih 45 minuta, a onda u prvoj minuti nadoknade primio gol. U posljednjem napadu domaćin je zabio za vodstvo, a strijelac je Oscar Lewicki.
Iz kornera je ubacio Rosengren, a veznjak domaćih glavom u padu pogodio loptu koja se odbila od Dinamovog igrača pa prevarila i Nevistića koji je dirao loptu, ali ne i obranio udarac.
Svega dvije minute ranije Dinamo je mogao povesti, ali je udarac Domingueza nakon kornera odsjeo na prečki.
Utakmica je u tijeku...
