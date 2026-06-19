UŽIVO Meksiko - Južna Koreja: Pobjednik osvaja skupinu, a stigli su i početni sastavi ekipa

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Meksiko je u turnir ušao u sjajnoj formi, neporažen u posljednjih osam utakmica, čime je izjednačen najduži niz bez poraza uoči jednog Mundijala. Uz to, Meksiko nije izgubio natjecateljsku utakmicu na stadionu Azteca od 2013. godine. Pobjede Meksikanaca nastavile su se i na otvaranju. Bez prevelikih problema s 2-0 su pobijedili Južnu Afriku.

Južna Koreja je s 2-1 pobjedom protiv Češke pokazala da je kvalitetna momčad. Južna Koreja ponovno puno očekuje od svog kapetana Heung-Min Sona, dok važne uloge imaju Kim Min-Jae te Lee Kang-In. Korejci su poznati po brzom nogometu, visokom presingu i vrlo dobroj fizičkoj pripremi. Bit će znatno teže Meksikancima.