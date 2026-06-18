Englezi: Izgledali smo očajno u obrani! Ali Modrić je igrao kao da ima svih svojih 40 godina...

Engleski mediji slave u četvrtak pobjedu Engleske u prvoj utakmici protiv Hrvatske 4-2, ali ističu kako je utakmica ukazala na neke razloge za zabrinutost.

"Ako je Engleska imala mnogo razloga za slavlje u nastupima Bellinghama i Kanea, bilo je i mnogo razloga za zabrinutost. Tuchelova momčad izgledala je očajnički ranjivo u obrani, a ako su ranjivi protiv Dalićeve vojske, onda će biti još ranjiviji protiv bolje momčadi", piše "Daily Mail.

I "The Sun" se slaže s tom ocjenom. "I dok Harry Kane i Jude Bellingham predvode primjerom, otkrivene su obrambene slabosti Tri lava", navodi "The Sun".

"Thomas Tuchel već djeluje čarobno - ali još uvijek mora popraviti problematičnu englesku obranu", ocjenjuje Goal.com.

Hrvatska je dva puta izjednačila prije poluvremena nakon što je Kane izjednačio rekord Garyja Linekera po broju postignutih golova engleskog igrača na Svjetskom prvenstvu, jedanaestercem i udarcem glavom kornera Declana Ricea. No, znatno poboljšana igra u drugom poluvremenu omogućila je Judeu Bellinghamu da ponovno sdovede Englesku u vodstvo, prije nego je Marcus Rashford ušao s klupe i osigurao pobjedu pred kraj utakmice, piše "Guardian".

Može li Modrić i dalje biti u početnih 11? Da 669 glas/ova

Ne 829 glas/ova

"Bilo je dosta stresa protiv Hrvatske, 11. najbolje momčadi na svijetu i najviše rangirane nacije iz drugog šešira na turniru - posebno u prvom poluvremenu. Sve se svodilo na obranu koja je bila jednostavno previše otvorena i velikodušna. Klackalica prvih 45 minuta završila je 2-2, Harry Kane je postigao engleske golove, prvi iz ponovljenog penala. Martin Baturina i Petar Musa odgovorili su za Hrvatsku. Engleska je bila moćna u kornerima. Opći osjećaj u otvorenoj igri bio je zbunjenost", ocjena je "The Guardiana".

"Hrvatska je bila kohezivna s loptom, sposobna otežati život Engleskoj, a njihov prvi izjednačujući gol nije došao kao veliko iznenađenje".

Goal.com ističe kako je Dominik Livaković zadržao Hrvatsku u igri u drugom poluvremenu, sa sedam obrana.

Od hrvatskih igrača najveću ocjenu "Guardiana" je dobio hrvatski vratar Dominik Livaković koji je s "nekoliko nevjerojatnih zaustavljanja lopte držao razuzdanu Englesku na distanci".

Foto: Hannah McKay

Visoko je ocijenjeni Ivan Perišić, Petar Sučić i Martin Baturina. Perišić koji je, prema "Guardianu", izveo "pametan udarac glavom za drugi izjednačujući gol", "ima nevjerojatnu energiju za 37-godišnjaka"

"Guardian" je istaknuo Sučićevu "briljantnu asistenciju za Baturinin gol, ali i promašaj sjajne prilike pred kraj utakmice nakon Pickfordove izgubljene lopte"

"Martin Baturina briljantno je zabio, a napadač Coma je prouzročio probleme Engleskoj izravnim pristupom", dodaje "Guardian", istaknuvši dobru igru napadača Dallasa Muse koji je bio prava prepreka za engleske obrambene igrače".

Goal.com je kao gubitnika u hrvatskoj reprezentaciji istaknuo kapetana Luku Modrića.

"Luka Modrić, treba imati na umu, jednostavno je izvrstan nogometaš. Prekinuo je dvojac Lionel Messi-Cristiano Ronaldo i osvojio Zlatnu loptu 2018. godine, te se nalazi među velikanima kada su u pitanju središnji vezni igrači", ističe Goal.com.

"Ali ovdje je izgledao kao da ima svih svojih 40 godina. Modrić se mučio pronaći uporište od prve minute i zbog njegovog udarca u Madukea za Englesku dosuđen penal. I dok je uspješno izveo veliku većinu svojih dodavanja, Modrić se nikada nije nametnuo u igri. Pošteno govoreći, Hrvati su bili prilično nadjačani u veznom redu, ali bilo je dana kada se Modrić mogao boriti u tim situacijama. Ovdje je izgledao onako kako zaista jest - igrač u godinama koji ne može nadigrati protivnike koji su mlađi i fizički dinamičniji od njega. Hrvatska je zamijenila kapetana nakon sat vremena s Mateom Kovačićem, koji je odmah ponudio više energije. Modrić ne može biti na klupi, ali sigurno ne može nositi ovu momčad kao što je to nekada činio", piše Goal.com.