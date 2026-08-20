Rijeka večeras traži europsko iskupljenje protiv moćnog Midtjyllanda, a dodatnu draž daje Hrvat Martin Erlić u danskoj obrani
UŽIVO Midtjylland - Rijeka. Kek sanja skalp protiv 'vatrenoga'
Trener Rijeke ima sve širi sastav. Pravo nastupa ima Yusuf Kabadayi, koji je već u Varaždinu odigrao dvadesetak minuta, a pitanje je koliko minuta može odraditi Toni Fruk koji se vraća nakon ozljede.
- Nekih većih problema što se tiče ozljeda nema, polako se u normalan ritam vraćaju Jakov Puljić, Ivan Ćubelić, Toni Fruk i Samuele Vignato.
- Jasno je da nas čeka kvalitetan suparnik. Nakon Varaždina moramo što bolje reagirati. Midtjylland je europska kvaliteta, fizički su moćni i igraju brže, ali više moramo govoriti o sebi nego o njima - rekao je Matjaž Kek, trener Rijeke.
Fiumani su posljednji trening uoči utakmice odradili u Rijeci, pa neće biti prilike za prilagodbu na tamošnji mixto travnjak, koji će osjetiti tek uoči utakmice, što bi mogao biti problem.
A u danskoj svlačionici stanuje i Hrvat. Za Midtjylland igra hrvatski reprezentativac Martin Erlić (28), koji je kao dječak prošao upravo Rijeku. Od 12. do 14. godine bio je u Dinamu, potom dvije godine na Kvarneru, a sa 16 je otišao u Italiju. Danas je 192 centimetra visoki stoper jedan od važnijih ljudi njihove obrane.
Rijeka večeras od 19 sati (MAXSport 1) igra kod danskog Midtjyllanda u prvoj utakmici play-offa za ulazak u Konferencijsku ligu. Rijeka je u Europi prošla već dvije prepreke, ali za vikend je u prvenstvu izgubila kod Varaždina 2-0... Danci baš i nisu idealan protivnik za traženje iskupljenja, da se ne lažemo.
Midtjylland je osnovan tek 1999. godine spajanjem klubova Herning Fremad i Ikast FS, a već je osvojio četiri naslova prvaka i tri nacionalna kupa. Simon Kjær, kasnije nogometaš klubova poput Wolfsburga i Milana, jedan je od najpoznatijih izdanaka njihove akademije.
Midtjylland je poznat po korištenju podataka i analitike u selekciji igrača, filozofiji koju je snažno pogurao bivši vlasnik Matthew Benham, vlasnik Brentforda.