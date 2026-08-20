UŽIVO Midtjylland - Rijeka. Kek sanja skalp protiv 'vatrenoga'

UPITNIK NAD FRUKOM

Trener Rijeke ima sve širi sastav. Pravo nastupa ima Yusuf Kabadayi, koji je već u Varaždinu odigrao dvadesetak minuta, a pitanje je koliko minuta može odraditi Toni Fruk koji se vraća nakon ozljede.

- Nekih većih problema što se tiče ozljeda nema, polako se u normalan ritam vraćaju Jakov Puljić, Ivan Ćubelić, Toni Fruk i Samuele Vignato.