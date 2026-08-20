Domaća momčad povela je već u 20. minuti susreta, kada je mrežu zatresao Gue-Sung Cho.
GOL U HERNINGU
VIDEO Pogledajte kako su Danci šokirali Rijeku u prvom djelu
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Nogometaši Rijeke u danskom Herningu igraju 4. pretkolo Konferencijske lige protiv Midtjyllanda, a hrvatski klub već u prvom poluvremenu gubi 1-0.
Domaća momčad za koju igra i hrvatski reprezentativac Martin Erlić povela je u 20. minuti kada je mrežu zatresao Gue-Sung Cho. Danci su izveli prekid, a onda je nakon ubačaja Djua na drugu stativu, Cho glavom pogodio Todorovićevu mrežu. Video pogledajte OVDJE.
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