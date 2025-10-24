UŽIVO Milan - Pisa: Modrić od prve minute protiv 'fenjeraša'

NAJAVA

Večeras se od 20:45 sati sastaju Milan i Pisa u osmom kolu talijanske Serie A. Milan je trenutačno vodeći na tablici s 16 bodova, a Pisa je zadnja momčad na tablici sa samo tri osvojena boda.

Momčad pod vodstvom Massimiliana Allegrija (58) pred domaćom publikom na stadionu San Siro dočekuje toskansku momčad. Te dvije momčadi zadnji puta su se u Serie A sastale prije 30 godina.

U posljednjem kolu Milan je savladao Fiorentinu 2-1, a oba gola za "rossonere" zabio je Rafael Leao. Milan se tom pobjedom vratio na vrh tablice. Iako je Pisa zadnja na tablici, nova tri boda za Milan su bitna jer ih u sljedeća dva kola očekuju puno teži protivnici - Atalanta i Roma.

Uoči utakmice, bivši brazilski nogometaš Serginho (54) pohvalio je igru našeg Luke Modrića u dresu "rossonera".

- Donio je više iskustva i ravnoteže u vezni red i riješio veliki problem koji je momčad imala. Prvak poput njega čini razliku, ulijeva povjerenje onima oko sebe i žrtvuje se za svoje suigrače dajući primjer - rekao je Serginho.

- Osim utakmice protiv Bologne, Pisa se uvijek snažno borila, primajući što je manje moguće. Morat ćemo im pristupiti na pravi način. Pobjeda neće biti laka, ali važno je osigurati tri boda kako bismo se približili našem cilju, a to je Liga prvaka - izjavio je Allegri uoči utakmice.

Pisa se nakon dugih 35 godina vratila u Serie A, ali i dalje nisu upisali ni jednu pobjedu sezone. Remizirali su s Fiorentinom i Atalantom, od Rome su izgubili 1-0, a priredili su sjajnu utakmicu protiv Napolija koju su izgubili 3-2.

- Na San Siru ćemo morati igrati s entuzijazmom, ali i s motivacijom za suočavanje s vodećim igračima lige. Trebat će nam poniznost u obrani, ali i samopouzdanje u posjedu lopte. Milan je momčad koja je ponovno izgradila obrambenu solidarnost, zahvaljujući Allegriju, koji je maksimalno iskoristio potencijal svojih igrača i u kratkom vremenu primijenio svoju filozofiju. Znamo protiv koga se suočavamo, ali u nogometu ništa nije nemoguće - rekao je trener Alberto Gilardino (43) uoči utakmice.

Prijenos utakmice je na kanalu Arena Sport 4.