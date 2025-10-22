Modrić iznenadio igrače Milana skupocjenim poklonom! 'To je napravio da ne mora zapjevati'

Na tisuće epiteta mnogi su iskoristili kako bi prikazali njegovu veličinu, ali to je i riječima postalo nemoguće dočarati. Dovoljno je pogledati na travnjak i njegove predstave koje obiluju magijom koja traje, traje i traje. I nadamo se da će potrajati još dugo.

Pokretanje videa... 01:22 Modrićev suigrač: Luka je naš nogometni otac i pravi vođa. Ja mu još nisam pronašao manu... | Video: 24sata/pixsell

Luka Modrić proživljava renesansu s 40 godina. Došao je ljetos u Milan i odmah se nametnuo kao dirigent, vođa i jedan od najboljih igrača momčadi, a efekt hrvatskog maestra odmah je vidljiv. Rossoneri su nakon sedam kola prvi na ljestvici Serie A.

Navijači ga obožavaju, suigrači mu se klanjanju, a protivnici dive. Ne postoji osoba na planeti koja nije fascinirana njegovim nogometnim vještinama, disciplinom, pristupom i ponašanjem. Unio je to sve u svlačionicu i primjerom pokazao suigračima što moraju raditi kako bi dominirali na najvećoj razini.

Foto: Luca Rossini/IPA Sport / ipa-age

O njegovoj opjevanoj nogometnoj čaroliji suvišno je pričati, a Talijane je oduševilo koliko je pristupačan i skroman za nekoga njegovog statusa. Kakav je kao osoba, suigrači su se imali priliku uvjeriti već prvog dana. Kada je došao u Milanello, svakom igraču kupio je novi iPhone i ostavio ga u svlačionici.

- Stigli smo u svlačionicu i svaki je igrač imao novi iPhone na svom mjestu, Modrić nam ga je dao. Kupio nam je svakome novi mobitel. Kad igrač dođe u novu momčad, mora pjevati pred svima. Umjesto pjevanja, odlučio je svima kupiti mobitele - otkrio je Meksikanac Santi Gimenez.

Foto: Fabrizio Carabelli/IPA Sport / i

Sličan način 'galvaniziranja' momčadi je prošle sezone u Hajduku imao legendarni Gennaro Gattuso. Igračima je nakon pobjede protiv Dinama kupio najnoviji iPhone, a kada bi ostvarili određene ciljeve, stizali su raznorazni pokloni, kao recimo bonovi za modnu marku Louis Vuitton. Tim receptom sada se poslužio Modrić i očito je urodilo plodom. Milan sjajno izgleda u posljednje vrijeme, prvi je na ljestvici i djeluje kao da bi ove sezone mogao vratiti naslov prvaka na San Siro nakon tri godine čekanja.