Modrić iznenadio igrače Milana skupocjenim poklonom! 'To je napravio da ne mora zapjevati'

Piše Zdravko Barišić,
Foto: Fabrizio Carabelli/IPA Sport / i

O njegovoj opjevanoj nogometnoj čaroliji suvišno je pričati, a Talijane je oduševilo koliko je pristupačan i skroman za nekoga njegovog statusa. Kakav je kao osoba, suigrači su se imali priliku uvjeriti već prvog dana

Na tisuće epiteta mnogi su iskoristili kako bi prikazali njegovu veličinu, ali to je i riječima postalo nemoguće dočarati. Dovoljno je pogledati na travnjak i njegove predstave koje obiluju magijom koja traje, traje i traje. I nadamo se da će potrajati još dugo.

Modrićev suigrač: Luka je naš nogometni otac i pravi vođa. Ja mu još nisam pronašao manu... 01:22
Modrićev suigrač: Luka je naš nogometni otac i pravi vođa. Ja mu još nisam pronašao manu... | Video: 24sata/pixsell

Luka Modrić proživljava renesansu s 40 godina. Došao je ljetos u Milan i odmah se nametnuo kao dirigent, vođa i jedan od najboljih igrača momčadi, a efekt hrvatskog maestra odmah je vidljiv. Rossoneri su nakon sedam kola prvi na ljestvici Serie A.

Navijači ga obožavaju, suigrači mu se klanjanju, a protivnici dive. Ne postoji osoba na planeti koja nije fascinirana njegovim nogometnim vještinama, disciplinom, pristupom i ponašanjem. Unio je to sve u svlačionicu i primjerom pokazao suigračima što moraju raditi kako bi dominirali na najvećoj razini.

CALCIO - Serie A - AC Milan vs Bologna FC
Foto: Luca Rossini/IPA Sport / ipa-age

O njegovoj opjevanoj nogometnoj čaroliji suvišno je pričati, a Talijane je oduševilo koliko je pristupačan i skroman za nekoga njegovog statusa. Kakav je kao osoba, suigrači su se imali priliku uvjeriti već prvog dana. Kada je došao u Milanello, svakom igraču kupio je novi iPhone i ostavio ga u svlačionici. 

- Stigli smo u svlačionicu i svaki je igrač imao novi iPhone na svom mjestu, Modrić nam ga je dao. Kupio nam je svakome novi mobitel. Kad igrač dođe u novu momčad, mora pjevati pred svima. Umjesto pjevanja, odlučio je svima kupiti mobitele - otkrio je Meksikanac Santi Gimenez.

CALCIO - Serie A - AC Milan vs SSC Napoli
Foto: Fabrizio Carabelli/IPA Sport / i

Sličan način 'galvaniziranja' momčadi je prošle sezone u Hajduku imao legendarni Gennaro Gattuso. Igračima je nakon pobjede protiv Dinama kupio najnoviji iPhone, a kada bi ostvarili određene ciljeve, stizali su raznorazni pokloni, kao recimo bonovi za modnu marku Louis Vuitton. Tim receptom sada se poslužio Modrić i očito je urodilo plodom. Milan sjajno izgleda u posljednje vrijeme, prvi je na ljestvici i djeluje kao da bi ove sezone mogao vratiti naslov prvaka na San Siro nakon tri godine čekanja. 

