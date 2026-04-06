UŽIVO Napoli - Milan: Modrić i ekipa u derbiju love posljednji vlak za prvoplasiranim Interom

NAJAVA

Nakon reprezentativne stanke, Serie A vraća se velikim derbijem na Uskrsni ponedjeljak. U Napulju se od 20.45 na stadionu Diego Armando Maradona sastaju domaći Napoli i Milan, u izravnom okršaju za drugo mjesto i, za goste, možda i posljednju priliku da uhvate priključak s vodećim Interom u utrci za naslov prvaka. Utakmicu u izravnom prijenosu možete gledati na programu Arena Sport 1.

Pritisak na momčad Massimiliana Allegrija nikad nije bio veći, jer gradski rival Inter im je pobjedom protiv Rome pobjegao na ogromnih devet bodova prednosti.

Situacija na vrhu ljestvice je jasna. Inter je nakon 31 odigrane utakmice na 72 boda, dok Milan ima 63 boda iz 30 susreta. Odmah iza njih je Napoli sa 62 boda, što znači da je ulog u večerašnjem dvoboju golem. Za Milan je pobjeda imperativ ako žele zadržati i najmanju nadu da mogu dostići "nerazzurre". Svaki drugi ishod, a posebno poraz, vjerojatno bi ugasio snove o Scudettu i borbu za titulu pretvorio u formalnost.

Utakmica je ujedno i borba za status glavnog izazivača. Napoli, predvođen Antoniom Conteom, u sjajnoj je formi i pobjedom bi preskočio Milan te preuzeo drugo mjesto, čime bi potvrdio svoj povratak u vrh nakon nešto lošijeg razdoblja ranije tijekom sezone.

U ključnoj utakmici sezone, sve oči navijača Milana bit će uprte u hrvatskog kapetana Luku Modrića. Talijanski mediji ističu kako se s posljednjeg reprezentativnog okupljanja vratio "u nikad boljoj formi" i da njegovo iskustvo i vizija mogu biti presudni u ovako napetoj završnici sezone.

S preko dvije tisuće i dvjesto odigranih minuta, jedan je od najkorištenijih igrača, a klub mu, prema pisanju Gazzette dello Sport, već nudi produljenje ugovora do 2027. godine. Za Modrića i njegove suigrače, gostovanje pod Vezuvom prilika je da ožive san o naslovu. Allegri je na konferenciji za medije naglasio kako je primarni cilj osigurati Ligu prvaka što prije, no jasno je da se svlačionica još nije predala.

Iako je Napoli u nizu od četiri uzastopne pobjede u prvenstvu, trener Conte suočava se s ogromnim problemima oko sastava. Zbog ozljeda će derbi propustiti kapetan Giovanni Di Lorenzo, branič Amir Rrahmani i krilni napadač David Neres. Najveći udarac je izostanak Romelua Lukakua, koji se nije pojavio na treningu nakon reprezentativne stanke, zbog čega ga je klub suspendirao i pokrenuo disciplinski postupak.

S druge strane, Milan u Napulj stiže gotovo kompletan. Jedini igrač izvan stroja je stoper Matteo Gabbia, koji se oporavlja od operacije. Rafael Leão se vratio treninzima nakon problema s aduktorom, ali se ne očekuje u početnoj postavi. Slatke brige Allegri ima u napadu, gdje za dva mjesta konkuriraju Pulisic, Nkunku, Füllkrug i Gimenez.

Očekuje se da će Milan istrčati u formaciji 3-5-2, s Modrićem kao dirigentom veznog reda uz Fofanu i Rabiota. Zanimljiva statistika ide u prilog "rossonerima": ove sezone su osvojili najviše bodova (14) u ligi nakon što su bili u zaostatku, a postigli su i najviše golova u posljednjih 15 minuta utakmica. Također, Milan je zabio barem jedan gol na posljednjih deset gostovanja na stadionu Maradona, što je njihov najbolji niz u povijesti protiv Napolija.

