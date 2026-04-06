Obavijesti

Sport

Komentari 0
KAKAV DUO JE TO BIO

Bale o Modriću: Neki su mislili da je premalen za vezni red...

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Andrew Matthews/PRESS ASSOCIATIO

Luka Modrić mi je jako puno pomogao. Bio je netko uz koga sam mogao biti u Real Madridu. Bio je sjajan prema meni. On je igrač s kojim sam najviše igrao tijekom karijere, rekao je Gareth Bale

Admiral

Legendarni bivši igrač Real Madrida i Tottenhama, Gareth Bale, u razgovoru u emisiji The Overlap's Stick to Football pohvalio je svog suigrača Luku Modrića. Bale i Modrić zajedno su na terenu bili 301 utakmicu i osvojili nebrojeno puno trofeja zajedno. U tandemu su 'žarili i palili' u Realu, a sudbina ih je spojila u Tottenhamu. 

- Luka Modrić mi je jako puno pomogao. Bio je netko uz koga sam mogao biti u Real Madridu. Bio je sjajan prema meni. On je igrač s kojim sam najviše igrao tijekom karijere. I nije bio nimalo loš. Na početku je u Tottenhamu imao malo problema zbog fizikalija jer je bio malen, trebao mu je kratko razdoblje prilagodbe, ali onda je bio sjajan - rekao je Bale pa dodao:

- U početku je bio krilo, igrao je ispred mene i ulazio bi u sredinu, a ja bih dobio prostor na boku. Neki su mislili da je premalen da igra u sredini, ali on bi ušao u sredinu, naglo promijenio smjer kretanja i pokazao da ti snaga nije uvijek potrebna.

Bale je najviše puta teren dijelio s Lukom Modrićem i bili su savršeni "partneri u zločinu". Real Madrid je živio na njihov pogon i u eri kada su obojica bili u Madridu, Real je pokorio Europu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
FOTO Luksuzno carstvo Michaela Jordana: Jahtom zagospodario Splitom, a u garaži samo jurilice
ŽIVI 'LAGANO'

FOTO Luksuzno carstvo Michaela Jordana: Jahtom zagospodario Splitom, a u garaži samo jurilice

Michael Jordan. Samo ime sinonim je za košarkašku besmrtnost, za let koji prkosi gravitaciji, za šest prstenova prvaka koji sjaje jače od bilo kojeg trofeja. No, Jordan nije samo košarkaška ikona; on je i prvi sportaš milijarder, čovjek čija strast prema brzini i luksuzu konkurira njegovoj ljubavi prema zakucavanjima. A gdje jedan milijarder s takvim pedigreom čuva svoje 'igračke'? U garaži koja bi posramila i sultane, a obožava i luksuzne jahte, to je pokazao i 2021. godine kada je unajmio luksuznu jahtu O'Pari, čiji tjedni najam iznosi 'sitnih' milijun eura...
FOTO Ovdje će igrati Hrvatska i BiH na SP-u. Kakva preobrazba! Pogledajte sve stadione SP-a
USUSRET MUNDIJALU

FOTO Ovdje će igrati Hrvatska i BiH na SP-u. Kakva preobrazba! Pogledajte sve stadione SP-a

STADIONI SP-a Šesnaest stadiona kapaciteta od 30.000 do 87.000. Hrvatska će igrati u Dallasu, Torontu i Phiadelphiji u grupnoj fazi. Najmoderniji je sagrađen ispod razine tla kako ne bi smetao avionima
FOTO Majci bivšeg hajdukovca ne vjeruju kako mlado izgleda
PONOSNA JE

FOTO Majci bivšeg hajdukovca ne vjeruju kako mlado izgleda

Leon Dajaku, bivši hajdukovac, prešao je u novog njemačkog trećeligaša Ulm. Dok se bori za terensku slavu, njegova majka Blerta i supruga Leonie postale su zvijezde Instagrama

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026