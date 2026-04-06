Bale o Modriću: Neki su mislili da je premalen za vezni red...

Legendarni bivši igrač Real Madrida i Tottenhama, Gareth Bale, u razgovoru u emisiji The Overlap's Stick to Football pohvalio je svog suigrača Luku Modrića. Bale i Modrić zajedno su na terenu bili 301 utakmicu i osvojili nebrojeno puno trofeja zajedno. U tandemu su 'žarili i palili' u Realu, a sudbina ih je spojila u Tottenhamu.

- Luka Modrić mi je jako puno pomogao. Bio je netko uz koga sam mogao biti u Real Madridu. Bio je sjajan prema meni. On je igrač s kojim sam najviše igrao tijekom karijere. I nije bio nimalo loš. Na početku je u Tottenhamu imao malo problema zbog fizikalija jer je bio malen, trebao mu je kratko razdoblje prilagodbe, ali onda je bio sjajan - rekao je Bale pa dodao:

- U početku je bio krilo, igrao je ispred mene i ulazio bi u sredinu, a ja bih dobio prostor na boku. Neki su mislili da je premalen da igra u sredini, ali on bi ušao u sredinu, naglo promijenio smjer kretanja i pokazao da ti snaga nije uvijek potrebna.

Bale je najviše puta teren dijelio s Lukom Modrićem i bili su savršeni "partneri u zločinu". Real Madrid je živio na njihov pogon i u eri kada su obojica bili u Madridu, Real je pokorio Europu.