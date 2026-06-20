Nizozemska i Švedska od 19 sati na NRG stadionu u Houstonu igraju dvoboj drugog kola skupine F Svjetskog prvenstva. Šveđani su prvu slavili protiv Tunisa (5-1), a Nizozemci remizirali s Japanom (2-2)
UŽIVO Nizozemska - Švedska: Derbi utakmica za vrh skupine F
Nizozemska (4-3-3): Verbruggen - van de Ven, van Hecke, van Dijk (C), Dumfires - Reijnders, de Jong, Gravenberch - Gakpo, Brobbey, Malen
Švedska (3-1-4-2): Nordfeldt - Lagerbielke, Hien, Lindelof (C) - Kalrstrom - Bernhardsson, Nygren, Ayari, Gudmundsson - Gyokeres, Isak
Nizozemska i Švedska večeras igraju jednu od ključnih utakmica skupine F na Svjetskom prvenstvu. Nizozemci su u prvom kolu remizirali 2:2 s Japanom te sada traže pobjedu koja bi ih približila prolasku dalje, dok Švedska dolazi puna samopouzdanja nakon uvjerljive pobjede 5:1 protiv Tunisa.
Momčad Ronalda Koemana je protiv Japana pokazala određene slabosti u obrani. Šveđani su, s druge strane, demonstrirali veliku napadačku moć u prvom nastupu te bi eventualnom pobjedom praktički osigurali mjesto u nokaut-fazi natjecanja.
Utakmica se igra u Houstonu i mogla bi odlučiti borbu za prvo mjesto u skupini. Nizozemska je i dalje blagi favorit na papiru, ali dosadašnji rezultati sugeriraju da nas očekuje vrlo izjednačen susret u kojem bi nijanse mogle presuditi pobjednika.