UŽIVO Nizozemska - Švedska: Derbi utakmica za vrh skupine F

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Nizozemska i Švedska večeras igraju jednu od ključnih utakmica skupine F na Svjetskom prvenstvu. Nizozemci su u prvom kolu remizirali 2:2 s Japanom te sada traže pobjedu koja bi ih približila prolasku dalje, dok Švedska dolazi puna samopouzdanja nakon uvjerljive pobjede 5:1 protiv Tunisa.

Momčad Ronalda Koemana je protiv Japana pokazala određene slabosti u obrani. Šveđani su, s druge strane, demonstrirali veliku napadačku moć u prvom nastupu te bi eventualnom pobjedom praktički osigurali mjesto u nokaut-fazi natjecanja.

Utakmica se igra u Houstonu i mogla bi odlučiti borbu za prvo mjesto u skupini. Nizozemska je i dalje blagi favorit na papiru, ali dosadašnji rezultati sugeriraju da nas očekuje vrlo izjednačen susret u kojem bi nijanse mogle presuditi pobjednika.