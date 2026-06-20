UŽIVO SP Amerikanci došli do druge pobjede, u noći će na teren sve momčadi skupine C

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Eto nas na destom danu Svjetskog prvenstva! Na kraju devetog dana Amerika je pobijedila Australiju, a od ponoći kreću sjajne utakmice. Prvo igraju Škotska i Maroko iz skupine C. Škoti su nakon prvog kola vodeći u grupi jer su pobijedili Haiti 1-0, dok je Maroko sjajnim nastupom došao do boda protiv Brazila.

Nakon toga u 02.30 po našem vremenu će i drugi par skupine C, Brazil i Haiti. Brazilci su veliki favoriti i love prvu pobjedu na SP-u protiv autsajdera koji se dobro držao protiv Škotske. "Selecao" će zasigurno jurnuti po pobjedu i Haiti ima jedan od najtežih zadataka na Mundijalu.

U pet ujutro igraju Turska i Paragvajiz grupe D. Turci su u prvom kolu neočekivani izgubili od Australije 2-0 i traže impuls kako bi u zadnjem kolu mogli osigurati prokazak dalje. Imaju šansu ovdje doći do bodova jer je Paragvaj odigrao loše protiv SAD-a. dobio četiri gola i glatko izgubio. Ipak, i Paragvajci će tražiti šansu za prolaz dalje.

U 19 sati desetog dana slijedi dvoboj dvije europske reprezentacije u grupi F. Na teren će Nizozemska i Švedska i očekuje se fenomenalan derbi. Nizozemska je uodigrala 2-2 s Japanom, dok je Švedska pregazila Tunis s 5-1 i najavila da cilja samo vrh skupine.

U 22 sata igraju Njemačka i Obala Bjelokosti. Nijemci izdominirali Curacao sa 7-1, ali sada će imati prvi ozbiljniji test na SP-u u skupini E. Obala Bjelokosti je u 90. minuti zabila pobjednički gol protiv Ekvadora i pridružila se današnjem protivniku na vrhu skupine s 3 boda. Afrička momčad ima zanimljive igrače i Njemačka neće imati lagan zadatak.

Raspored 10. dana:

SKUPINA C, Škotska - Maroko, ponoć

SKUPINA C, Brazil - Haiti, 02.30

SKUPINA D, Turska - Paragvaj, 05.00

SKUPINA F, Nizozemska - Švedska, 19.00

SKUPINA E, Njemačka - Obala Bjelokosti, 22.00