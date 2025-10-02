Zanimljivo, Noah s klupe vodi bivši trener Dinama Sandro Perković koji jako dobro poznaje Rijeku. U momčadi su i Alen Grgić i Marin Jakoliš, a prema Transfermarktu Noah vrijedi triput manje od Rijeke. Prijenos je na Areni Sport 2
UŽIVO Noah - Rijeka: Victor Sanchez promijenio četiri igrača u odnosu na dvoboj protiv Istre!
Noah (4-3-3)
Fayulu - Boakye, Saintini, Muradian, Sualehe - Oshima, Eteki, Sangare - Ferreira, Mulahusejnović, Jakoliš
Rijeka (4-4-2):
Zlomislić - Oreč, Husić, Radeljić, Devetak - Lasickas, Petrovič, Janković, Menalo - Adu Adjei, Fruk
Nogometaši Rijeke gostuju kod armenskog Noaha u prvom kolu Konferencijske lige s početkom od 18.45. Hrvatski prvak nije najbolje krenuo u domaće prvenstvo i u prvih osam kola ima samo sedam bodova. S druge strane, Noah je u sedam utakmica osvojio 16 bodova i drugi je u prvenstvu, s tim da vodeći Alashkert ima dva boda više i utakmicu više. Trener momčadi s Kvarnera Victor Sanchez najavio je dvoboj.
- Navijači od nas očekuju da napokon krenemo s pobjedama. U svim utakmicama otkad sam ja ovdje po svim parametrima smo trebali imati sve pobjede, drago mi je čuti i vidjeti da svi igrači vjeruju u ono što radimo, da treniraju naporno i daju sve od sebe. Sad je samo pitanje trenutka kad će ih to nagraditi i s malo sreće - rekao je pa otkrio detalje o suparniku:
- Opasna su momčad. Igraju 4-3-3, kombiniraju posjed s okomitom igrom. Imaju jasno definiran identitet igre i igraju na specifičnoj podlozi, a sam teren je često na udaru vjetra na koji su oni sigurno naviknutiji, ali nema opravdanja nego se moramo priviknuti na bilo kakve uvjete i nametnuti Armencima.
Riječani će u Erevanu igrati bez Majstorovića koji je suspendiran i Škorića, dok su upitni Čop, Rukavina i Kreilach. Zanimljivo, Noah s klupe vodi bivši trener Dinama Sandro Perković koji jako dobro poznaje Rijeku. U momčadi su i Alen Grgić i Marin Jakoliš, a prema Transfermarktu Noah vrijedi triput manje od Rijeke. Armenci su procijenjeni na 13,8 milijuna eura, a Riječani na 36,88.
Prijenos utakmice je na Areni Sport 2.