UŽIVO Noah - Rijeka: Victor Sanchez promijenio četiri igrača u odnosu na dvoboj protiv Istre!

NAJAVA

Nogometaši Rijeke gostuju kod armenskog Noaha u prvom kolu Konferencijske lige s početkom od 18.45. Hrvatski prvak nije najbolje krenuo u domaće prvenstvo i u prvih osam kola ima samo sedam bodova. S druge strane, Noah je u sedam utakmica osvojio 16 bodova i drugi je u prvenstvu, s tim da vodeći Alashkert ima dva boda više i utakmicu više. Trener momčadi s Kvarnera Victor Sanchez najavio je dvoboj.

- Navijači od nas očekuju da napokon krenemo s pobjedama. U svim utakmicama otkad sam ja ovdje po svim parametrima smo trebali imati sve pobjede, drago mi je čuti i vidjeti da svi igrači vjeruju u ono što radimo, da treniraju naporno i daju sve od sebe. Sad je samo pitanje trenutka kad će ih to nagraditi i s malo sreće - rekao je pa otkrio detalje o suparniku:

- Opasna su momčad. Igraju 4-3-3, kombiniraju posjed s okomitom igrom. Imaju jasno definiran identitet igre i igraju na specifičnoj podlozi, a sam teren je često na udaru vjetra na koji su oni sigurno naviknutiji, ali nema opravdanja nego se moramo priviknuti na bilo kakve uvjete i nametnuti Armencima.

Riječani će u Erevanu igrati bez Majstorovića koji je suspendiran i Škorića, dok su upitni Čop, Rukavina i Kreilach. Zanimljivo, Noah s klupe vodi bivši trener Dinama Sandro Perković koji jako dobro poznaje Rijeku. U momčadi su i Alen Grgić i Marin Jakoliš, a prema Transfermarktu Noah vrijedi triput manje od Rijeke. Armenci su procijenjeni na 13,8 milijuna eura, a Riječani na 36,88.

Prijenos utakmice je na Areni Sport 2.