VIDEO Katastrofalna reakcija kapetana. Nesuđeno pojačanje Hajduka zabilo Rijeci na startu

Toni Fruk imao je priliku dovesti Riječane u vodstvo iz prvog opasnog napada na utakmici na gostovanju kod Noaha, no njegov slobodnjak prohujao je malo pokraj lijeve stative, a već iz prvog centaršuta na drugoj strani, kornera u šestoj minuti, prvak Hrvatske primio je gol.

Oshima je izveo korner, a Nardin Mulahusejnović pucao glavom iz teške situacije, dok mu je na leđima bio Stjepan Radeljić. Lopta je išla po sredini gola, a tamo je boksanje pod pritiskom protivničkog napadača promašio kapetan Martin Zlomislić i lopta je otišla u gol.

Video gola pogledajte OVDJE.

Mulahusejnović je prošle sezone bio jedan od najboljih igrača Zrinjskog na putu do naslova prvaka Bosne i Hercegovine zabio je 16 golova uz pet asistencija u 37 nastupa u svim natjecanjima, a na zimu je navodno bio i na radaru Hajduka, kako su objavili mediji iz susjedstva, a poljudski klub potom demantirao u priopćenju. Naposljetku su ga prodali u Armeniju za 350.000 eura.