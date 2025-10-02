Obavijesti

Sport

Komentari 5
START IZ NOĆNE MORE

VIDEO Katastrofalna reakcija kapetana. Nesuđeno pojačanje Hajduka zabilo Rijeci na startu

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Katastrofalna reakcija kapetana. Nesuđeno pojačanje Hajduka zabilo Rijeci na startu
Foto: SportKlub/screenshot

Fruk promašio priliku, a Noah odmah kaznio Riječane! Mulahusejnović glavom zabio, Zlomislić promašio boksanje i lopta završila u mreži

Toni Fruk imao je priliku dovesti Riječane u vodstvo iz prvog opasnog napada na utakmici na gostovanju kod Noaha, no njegov slobodnjak prohujao je malo pokraj lijeve stative, a već iz prvog centaršuta na drugoj strani, kornera u šestoj minuti, prvak Hrvatske primio je gol.

Oshima je izveo korner, a Nardin Mulahusejnović pucao glavom iz teške situacije, dok mu je na leđima bio Stjepan Radeljić. Lopta je išla po sredini gola, a tamo je boksanje pod pritiskom protivničkog napadača promašio kapetan Martin Zlomislić i lopta je otišla u gol.

Video gola pogledajte OVDJE.

Mulahusejnović je prošle sezone bio jedan od najboljih igrača Zrinjskog na putu do naslova prvaka Bosne i Hercegovine zabio je 16 golova uz pet asistencija u 37 nastupa u svim natjecanjima, a na zimu je navodno bio i na radaru Hajduka, kako su objavili mediji iz susjedstva, a poljudski klub potom demantirao u priopćenju. Naposljetku su ga prodali u Armeniju za 350.000 eura.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
FOTO Englesku zvijezdu iz pakla ovisnosti izvukla seks bomba. Preoteo ju je Justinu Bieberu
MELEM ZA DUŠU

FOTO Englesku zvijezdu iz pakla ovisnosti izvukla seks bomba. Preoteo ju je Justinu Bieberu

Dele Alli, talentirani nogometaš čija je karijera zasjenjena traumatičnim djetinjstvom i borbom s ovisnošću i mentalnim zdravljem, u emotivnom intervjuu otkriva svoj put kroz tamu do oporavka i nade za novi početak
24sata u Srbiji: Dinamovce čeka hladnoća i tek 20 navijača... 'Dečki, čime se bave ovi Hrvati?'
24SATA IZ BAČKE TOPOLE

24sata u Srbiji: Dinamovce čeka hladnoća i tek 20 navijača... 'Dečki, čime se bave ovi Hrvati?'

Za pola litre točenog Jelena treba izdvojiti samo dva eura, a tijekom jučerašnjeg dana u gradiću od 15-ak tisuća stanovnika vidjeli smo čak 15-ak policijskih automoblia...
FOTO Dinamova ikona ljubi je od srednje škole. Samozatajna supruga postala je poduzetnica
POKRENULA BIZNIS

FOTO Dinamova ikona ljubi je od srednje škole. Samozatajna supruga postala je poduzetnica

Suzana Oršić, supruga nogometne zvijezde, pretvorila je strast prema dizajnu u uspješan biznis! Od srednjoškolske ljubavi do poduzetnice, njezina priča inspirira

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025