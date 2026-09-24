GLEDAJ UŽIVO Otkrivaju dizajn Maksimira: Stiglo je 88 radova

NOVI MAKSIMIR

Obuhvat projekta (Širi kompleks Maksimir)

Natječaj ne obuhvaća samo izgradnju nogometnog stadiona, već cjelovito urbanističko rješenje prostora od oko 12 do 14 hektara. Obuhvat uključuje sam stadion, novu višenamjensku sportsku dvoranu, trgovačko-poslovne sadržaje, podzemne garaže te javne pješačke površine i parkovne zone.

Kapacitet stadiona (Oko 35.000 mjesta)

Novi stadion projektira se za kapacitet od oko 35.000 potpuno natkrivenih sjedećih mjesta. Cilj je zadovoljiti najviše Uefine standarde četvrte kategodije kako bi se na njemu mogle igrati sve međunarodne i klupske utakmice najviše razine, ali i finale Konferencijske lige i utakmica Uefina superkupa.

Prateća sportska dvorana

Uz stadion, program natječaja predviđa i izgradnju novog dvoranskog objekta (sportska dvorana kapaciteta do nekoliko tisuća gledatelja) za dvoranske sportove te potrebe lokalne zajednice i rekreativaca.

Potpuno rušenje postojećeg stadiona

Urbanistički uvjeti temelje se na uklanjanju (rušenju) cjelokupnog postojećeg kompleksa stadiona Maksimir. Novi objekt gradit će se od temelja na istoj lokaciji, čime se napušta višedetnijski koncept parcijalnih obnova i dogradnji.

Model financiranja i javno-privatno partnerstvo

Grad Zagreb i Vlada Republike Hrvatske osigurali su preduvjete za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa s Crkvom, dok je model realizacije predviđen kroz privatnu investiciju ili javno-privatno partnerstvo (JPP). Privatnom investitoru omogućit će se komercijalizacija pratećih sadržaja kako bi se otplatio sam stadion.

Foto: Grad Zagreb

Komercijalni i poslovni sadržaji

Da bi projekt bio ekonomski održiv i privlačan privatnim investitorima, u sklopu kompleksa planirani su komercijalni prostori: hotel, trgovački i ugostiteljski objekti, uredski prostori te fitness/wellness centri koji će raditi svih 365 dana u godini.

Prometna rješenja i podzemne garaže

Natječaj stavlja velik naglasak na prometnu studiju i održivu mobilnost. Predviđa se izgradnja podzemnih garaža s velikim brojem parkirališnih mjesta, uz direktno povezivanje s javnim prijevozom (tramvaj, gradska željeznica na Maksimirskoj i Sveticama) te širenje pješačkih zona.

Uklapanje u vizuru Maksimira i parka

Poseban zadatak za arhitekte jest usklađivanje moderne arhitekture stadiona s povijesnim parkom Maksimir i zaštićenim vizurama grada. Objekt mora predstavljati suvremeni vizualni identitet Zagreba, ali bez narušavanja okolnog zelenila i spomeničke baštine.

Održivost i energetska učinkovitost

Standardi natječaja zahtijevaju primjenu zelenih tehnologija: recikliranje kišnice, integrirane fotonaponske (solarne) panele na krovnoj konstrukciji stadiona, visoku energetsku učinkovitost i primjenu održivih materijala.

Privremeni dom Dinama (Kranjčevićeva)

Iako nije izravni dio maksimirskog natječaja, ključni preduvjet za početak radova na Maksimiru jest završetak rekonstrukcije i proširenja stadiona u Kranjčevićevoj ulici (kapaciteta oko 11.500 mjesta), gdje će Dinamo i reprezentacija igrati dok traje rušenje i gradnja novog Maksimira.