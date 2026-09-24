Novi stadion Maksimir trebali bi početi rušiti kad se završi izgradnja Kranjčevićeve na proljeće. Pobjednika arhitektonsko-urbanističkog natječaja otkrit će Tomašević, Boban, Glavina i drugi
GLEDAJ UŽIVO Otkrivaju dizajn Maksimira: Stiglo je 88 radova
Koautori prvoplasiranog rada su Talijani, VG13 Architects Studio Associatio, Tommaso Fantini i Alberto Rossi, uz pet suradnika, Nikolu Anđelića, Giovannija Campagnu, Niccoloa Pastija, Tommasa Salu i Massilimiana Selenatija.
Govori predsjednik ocjenjivačkog suda Toma Plejić.
- Ovo je jako veliki proces, radimo na njemu više od godinu dana. Jako je odgovorna uloga, ali donosi i radost. Odaziv je vrhunski, svi su radovi vrhunski. Posebna je situacija - rekao je i najavio kako će predstaviti pet nagrađenih radova.
Peti je rad francuskog i poljskog studija.
Četvrti je rad Njirić plus arhitekata.
Ovako izgleda trećenagrađeni rad.
Ovaj rad dobio je drugo mjesto.
Predsjednica Društva arhitekata Zagreba Ana Boljar počela je s obraćanjem, govori općenito o uvjetima natječaja.
- Natječaj je uspio, zaprimili smo 88 radova iz više od 20 zemalja, čak i iz Sjeverne i Južne Amerike, Kanade, Kine... Mnogi su radovi i iz renomiranih ureda, ocjenjivačkom sudu nije bilo lako. Kroz mjesec dana imat ćemo izložbu svih natječajnih radova s maketama - rekla je.
Veliki je interes javnosti, pa tako i medija, a zbog gužve i očito neadekvatne organizacije početak presice kasni. Na licu smo mjesta i uključit ćemo se čim započne.
Obuhvat projekta (Širi kompleks Maksimir)
Natječaj ne obuhvaća samo izgradnju nogometnog stadiona, već cjelovito urbanističko rješenje prostora od oko 12 do 14 hektara. Obuhvat uključuje sam stadion, novu višenamjensku sportsku dvoranu, trgovačko-poslovne sadržaje, podzemne garaže te javne pješačke površine i parkovne zone.
Kapacitet stadiona (Oko 35.000 mjesta)
Novi stadion projektira se za kapacitet od oko 35.000 potpuno natkrivenih sjedećih mjesta. Cilj je zadovoljiti najviše Uefine standarde četvrte kategodije kako bi se na njemu mogle igrati sve međunarodne i klupske utakmice najviše razine, ali i finale Konferencijske lige i utakmica Uefina superkupa.
Prateća sportska dvorana
Uz stadion, program natječaja predviđa i izgradnju novog dvoranskog objekta (sportska dvorana kapaciteta do nekoliko tisuća gledatelja) za dvoranske sportove te potrebe lokalne zajednice i rekreativaca.
Potpuno rušenje postojećeg stadiona
Urbanistički uvjeti temelje se na uklanjanju (rušenju) cjelokupnog postojećeg kompleksa stadiona Maksimir. Novi objekt gradit će se od temelja na istoj lokaciji, čime se napušta višedetnijski koncept parcijalnih obnova i dogradnji.
Model financiranja i javno-privatno partnerstvo
Grad Zagreb i Vlada Republike Hrvatske osigurali su preduvjete za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa s Crkvom, dok je model realizacije predviđen kroz privatnu investiciju ili javno-privatno partnerstvo (JPP). Privatnom investitoru omogućit će se komercijalizacija pratećih sadržaja kako bi se otplatio sam stadion.
Komercijalni i poslovni sadržaji
Da bi projekt bio ekonomski održiv i privlačan privatnim investitorima, u sklopu kompleksa planirani su komercijalni prostori: hotel, trgovački i ugostiteljski objekti, uredski prostori te fitness/wellness centri koji će raditi svih 365 dana u godini.
Prometna rješenja i podzemne garaže
Natječaj stavlja velik naglasak na prometnu studiju i održivu mobilnost. Predviđa se izgradnja podzemnih garaža s velikim brojem parkirališnih mjesta, uz direktno povezivanje s javnim prijevozom (tramvaj, gradska željeznica na Maksimirskoj i Sveticama) te širenje pješačkih zona.
Uklapanje u vizuru Maksimira i parka
Poseban zadatak za arhitekte jest usklađivanje moderne arhitekture stadiona s povijesnim parkom Maksimir i zaštićenim vizurama grada. Objekt mora predstavljati suvremeni vizualni identitet Zagreba, ali bez narušavanja okolnog zelenila i spomeničke baštine.
Održivost i energetska učinkovitost
Standardi natječaja zahtijevaju primjenu zelenih tehnologija: recikliranje kišnice, integrirane fotonaponske (solarne) panele na krovnoj konstrukciji stadiona, visoku energetsku učinkovitost i primjenu održivih materijala.
Privremeni dom Dinama (Kranjčevićeva)
Iako nije izravni dio maksimirskog natječaja, ključni preduvjet za početak radova na Maksimiru jest završetak rekonstrukcije i proširenja stadiona u Kranjčevićevoj ulici (kapaciteta oko 11.500 mjesta), gdje će Dinamo i reprezentacija igrati dok traje rušenje i gradnja novog Maksimira.