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OD 23.15 SATI

UŽIVO Petar Sučić i Josip Šutalo najavljuju dvoboj s Panamom

Piše Iz Alexandrije: Hrvoje Tironi,
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UŽIVO Petar Sučić i Josip Šutalo najavljuju dvoboj s Panamom
SP 2026 Alexandria: Tening hrvatske nogometne reprezentacije | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Hrvatska se priprema za drugu utakmicu skupine L protiv Paname nakon poraza od Engleske 4-2 na otvaranju Svjetskog prvenstva. Na konferenciji za medije obratili su se reprezentativci...

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'Vatrene' za četiri dana čeka dvoboj s Panamom (1 ujutro po hrvatskom vremenu), momčadi koja je također poražena na otvaranju turnira, od Gane 1-0. Hrvatska u taj dvoboj ulazi kao posljednja momčad u skupini L.  Uoči važne utakmice, na konferenciji za medije obratili su se hrvatski reprezentativci Petar Sučić i Josip Šutalo. Podsjetimo, 'vatreni' su u prvom nastupu na Svjetskom prvenstvu poraženi od Engleske 4-2. Konferencija počinje u 23.15 sati.

Konferencija za medije počinje uskoro...

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