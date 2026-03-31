UŽIVO Playoff za SP: Kosovo po povijest, Švedska pod pritiskom

NAJAVA

Europa će u utorak, uz dvoboj BiH i Italije u Zenici, saznati još tri putnika na Svjetsko prvenstvo koje se igra u Sjevernoj Americi. Na rasporedu su tri finalne utakmice baraža u kojima nema popravnog ispita - pobjednici slave povijesni uspjeh i pakiraju kofere, dok poraženi ostaju kod kuće.

U Prištini se na stadionu "Fadil Vokrri" sprema spektakl jer Kosovo dočekuje Tursku u finalu Puta C. Cijela nacija je na nogama nakon što je njihova reprezentacija u polufinalu priredila prvorazredno iznenađenje i u gostima svladala Slovačku 4-3. Predvođeni iskusnim napadačem Vedatom Muriqijem te krilima Edonom Zhegrovom i Milotom Rashicom, Kosovari sanjaju svoj apsolutno prvi, povijesni plasman na jedno veliko natjecanje.

S druge strane stoji Turska, reprezentacija koja se želi vratiti na svjetsku smotru prvi put nakon bronce iz 2002. godine. U polufinalu su se namučili protiv Rumunjske u Istanbulu, ali su slavili minimalnom pobjedom 1-0. Njihove najveće zvijezde su Realov Arda Güler i Interov kapetan Hakan Çalhanoğlu, a pobjednika ovog dvoboja čeka mjesto u Skupini D, gdje su već SAD, Paragvaj i Australija.

Istovremeno se u Pragu, na EPET Areni, igra finale Puta D između Češke i Danske. Domaćini su do finala stigli nakon prave drame i pobjede protiv Irske 5-3 boljim izvođenjem penala, nakon što je poslije 120 minuta igre bilo 2-2. Kapetan Tomáš Souček i napadač Bayer Leverkusena Patrik Schick glavne su uzdanice Čeha.

Danci su, za razliku od njih, imali puno lakši posao u polufinalu. S uvjerljivih 4-0 deklasirali su Sjevernu Makedoniju, a posebno se istaknuo Gustav Isaksen s dva gola. Uz njega, najveća opasnost za češki gol bit će napadač Manchester Uniteda Rasmus Højlund. Pobjednik ovog dvoboja osigurat će si mjesto u Skupini A, gdje ga čekaju domaćin Meksiko, Južna Afrika i Južna Koreja.

U Stockholmu slijedi repriza finala playoffa za Svjetsko prvenstvo 2022. godine, u kojem se sastaju Švedska i Poljska. Tada je u Chorzowu Poljska slavila 2-0 i otišla u Katar, a Šveđani sada na svom terenu traže osvetu. Pod vodstvom novog izbornika Grahama Pottera igraju sjajno, što su pokazali pobjedom 3-1 protiv Ukrajine, uz nevjerojatan hat-trick Viktora Gyökeresa. Napadač Sportinga je u životnoj formi i uz Alexandera Isaka i Dejana Kuluševskog čini ubojiti napadački trojac.

Poljaci se, pak, i dalje oslanjaju na veterane. U polufinalu su gubili od Albanije, no preokret i pobjedu 2-1 donijeli su im kapetan Robert Lewandowski i Piotr Zieliński. Pobjednik ovog skandinavsko-poljskog okršaja ide u Skupinu F, gdje se već nalaze Nizozemska, Japan i Tunis. *uz korištenje AI-ja