BIH - ITALIJA, KOSOVO - TURSKA, ŠVEDSKA - POLJSKA, ČEŠKA - DANSKA Pada odluka o još četiri putnika na Svjetsko prvenstvo 2026. "Zmajevi" sanjaju čudo, Kosovo prvi plasman na veliko natjecanje ikad
UŽIVO BiH - Italija. Tko će iz Zenice na Svjetsko prvenstvo?
Zenica: Bosna i Hercegovina - Italija (Sportklub 1)
Stockholm: Švedska - Poljska (Sportklub 4)
Priština: Kosovo - Turska (Sportklub 8)
Prag: Češka - Danska (Sportklub 9)
Nogometna reprezentacija Kosova večeras od 20.45 u Prištini igra odlučujuću utakmicu za plasman na Svjetsko prvenstvo protiv Turske. Riječ je o završnom dvoboju mini-kvalifikacijskog turnira, a ulog je iznimno velik za obje reprezentacije. Kosovari imaju priliku ostvariti povijesni uspjeh i prvi put se kao samostalna država plasirati na Mundijal, dok se Turci nadaju povratku na svjetsku smotru prvi put nakon 2002. godine, kada su osvojili treće mjesto.
U predvorju hotela Zenica, gdje odsjedaju manje-više sve reprezentacije koje dolaze u goste Bosni i Hercegovini u tom gradu, bilo je više policajaca i zaštitara nego igrača i ljudi iz talijanskog saveza. Hotel blokiran, mnoštvo oko njega čekalo je na priliku da vidi neku od zvijezda, ali Gattusova riječ i željezna vrata otvara, a kamoli ne bi obična, staklena hotelska. Zatekli smo ga u razgovoru s kolegama iz stožera, ispričao im se i došao za stol. Dakako, riječ je o Gennaru Gattusu.
Podcjenjivanju BiH priključio se i San Marino, odnosno njihov izbornik Roberto Cevoli, Talijan. Podsjetio je na međusobnu utakmicu u Zenici i pobjedu BiH 1-0 u lipnju prošle godine.
- Njihove je akcije lako pročitati, a muče se i u fizičkim duelima. Baš i nemaju brze igrače. Mi smo ih pošteno namučili, Džeko je sjedio na klupi u tenisicama, bez kopački, ali je morao ući pa je zabio pobjednički gol. Očekivali su laganu pobjedu, ali smo ih uplašili. Oni su spora reprezentacija, pomalo su statični, što odgovara Italiji.
Izbornik Barbarez izgubio je glas, ali odgovorio je na pitanje o taktici.
- Ako budemo poveli, parkirat ćemo autobus kod nas, a ako budemo gubili, parkirat ćemo ga kod njih.
Igrat će se, naravno, ali ne pred maksimalnih 13.500 gledatelja. Zbog lošeg ponašanja dijela navijača tijekom utakmice protiv Rumunjske Fifa je kaznila BiH te smanjila kapacitet za 20 posto. Poznajući balkansku snalažljivost i improvizaciju, nije trebalo mnogo da osvanu oglasi za iznajmljivanje balkona na okolnim zgradama s pogledom na teren. Cijena? I do 500 eura! Uz roštilj i piće za četiri osobe, kako je glasio humorističan pokušaj oglasa...
- Pazi se, Italijo, igrati u BiH nije lako nikome. Tih 9000 navijača stvorit će osjećaj kao da ih je 90.000 - poručio je Miralem Pjanić, bivši reprezentativac.
Pjanićeve tvrdnje potvrdio je i dio Rumunja rekavši da nikad nisu igrali u bučnijem i "opasnijem" okruženju. Tad su na tribinama osvanuli transparenti poput "Dobro došli u red za smrt" i "Odavde nema bijega".
Džeko se nadovezao i na talijanske uvredljive kritike o stadionu, podsjetio je kako je Italija ugostila BiH u Empoliju, čiji stadion slovi za jedan od najružnijih.
- Taj stadion nije bolji od Bilina polja. Draže mi je igrati na dobrim stadionima, to je veća motivacija za igrača, kad su tribine ispunjene, a teren u fantastičnom stanju. Ako je itko naučio igrati na lošim stadionima i terenima, onda su to Talijani. Ovo neće biti ništa novo za njih - sjajno je odgovorio kapetan BiH.