UŽIVO BiH - Italija. Tko će iz Zenice na Svjetsko prvenstvo?

GOL PA - AUTOBUS

Podcjenjivanju BiH priključio se i San Marino, odnosno njihov izbornik Roberto Cevoli, Talijan. Podsjetio je na međusobnu utakmicu u Zenici i pobjedu BiH 1-0 u lipnju prošle godine.

- Njihove je akcije lako pročitati, a muče se i u fizičkim duelima. Baš i nemaju brze igrače. Mi smo ih pošteno namučili, Džeko je sjedio na klupi u tenisicama, bez kopački, ali je morao ući pa je zabio pobjednički gol. Očekivali su laganu pobjedu, ali smo ih uplašili. Oni su spora reprezentacija, pomalo su statični, što odgovara Italiji.

Izbornik Barbarez izgubio je glas, ali odgovorio je na pitanje o taktici.

- Ako budemo poveli, parkirat ćemo autobus kod nas, a ako budemo gubili, parkirat ćemo ga kod njih.