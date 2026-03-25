UŽIVO Posljednja utrka sezone, Zrinka Ljutić traži dostojan kraj

NAJAVA

Sezona Svjetskog kupa u alpskom skijanju stigla je do posljednjeg dana. Na olimpijskim padinama Hafjellla kod Lillehammera danas se odvija završni ženski veleslalom sezone na stazi Olympialøypa, uz izravan prijenos na HRT 2 od 9:30 sati.

U toj elitnoj skupini nastupa i Zrinka Ljutić, aktualna braniteljica Malog kristalnog globusa u slalomu, sa startnim brojem 8. U jučerašnjem slalomu nije pronašla pravi ritam i utrku završila na posljednjem, 23. mjestu, s velikim zaostatkom za vodećom Mikaelom Shiffrin (+5.15). Ljutić drži osmo mjesto u veleslalomskom poretku s 247 bodova i 27. je u ukupnom poretku Svjetskog kupa s 326 bodova. Veleslalom je njezina jača disciplina i Hafjell je prilika za dostojan kraj još jedne iznimne sezone.

Do kraja sezone samo jedna utrka, a u poretku za Veliki kristalni globus Mikaelu Shiffrin i Emmu Aicher dijeli tek 85 bodova. Shiffrin ima 1386 bodova, a Aicher 1301. Mali kristalni globus u veleslalomu već je odlučen, Austrijanka Julia Scheib osigurala ga je i dolazi u Hafjell kao apsolutna favoritkinja za pobjedu.