Ljutić je podbacila u slalomskoj završnici. Evo koliko je zaradila u Hafjellu i kroz cijelu sezonu

Završnicom Svjetskog kupa u norveškom Hafjellu spušten je zastor na još jednu slalomsku skijašku sezonu, koja je za najbolju hrvatsku skijašicu Zrinku Ljutić bila puna uspona i padova. Nakon lanjske sezone iz snova u kojoj je osvojila Mali kristalni globus u slalomu, ova je donijela znatno promjenjivije rezultate i osjetno manju zaradu od nagradnih fondova, oko četiri puta manju u odnosu na prošlu sezonu.

Zrinka Ljutić, Leona Popović i Pia Vučinić nakon olimpijskog slaloma u Cortini | Video: Hrvatski skijaški savez

Posljednji slalom sezone, održan 24. ožujka u Hafjellu, bio je slika i prilika Zrinkinih ovosezonskih nastupa u njezinoj nekoć najjačoj disciplini. U utrci je zauzela posljednje, 23. mjesto među skijašicama koje su stigle do cilja, uz poveći zaostatak od 5,15 sekundi za pobjednicom Mikaelom Shiffrin. Amerikanka je tom pobjedom potvrdila nevjerojatnu dominaciju i osigurala svoj deveti slalomski globus.

Budući da se na završnici Svjetskog kupa bodovi dodjeljuju samo najboljih 15, Ljutić je ostala bez bodova, a za svoj nastup zaradila je 1222 eura.

Foto: Leonhard Foeger

Dok je prošle sezone briljirala i postala tek druga Hrvatica nakon Janice Kostelić s osvojenim slalomskim globusom, ove godine priča je bila potpuno drugačija. Sezonu je završila na skromnom 23. mjestu u poretku slaloma sa svega 79 osvojenih bodova. Glavni razlog leži u nedostatku kontinuiteta, jer od deset održanih slalomskih utrka, čak šest nije uspjela završiti. Najbolji rezultat ostvarila je na samom početku sezone, kada je bila šesta u finskom Leviju.

Ipak, sezona nije bila bez svijetlih trenutaka. Najveći napredak Zrinka je ostvarila u veleslalomu, disciplini u kojoj je pokazala da pripada samom svjetskom vrhu. Primarni dio sezone završila je kao osma veleslalomašica svijeta s 247 bodova; u srijedu vozi finalni veleslalom i prva vožnja je zakazana u 9.30 sati, a start druge je predviđen u 12.30 sati. Kruna sezone dogodila se u kanadskom Tremblantu, gdje je osvojila drugo mjesto, što joj je ujedno bio i jedini ovosezonski plasman na postolje.

Foto: Pontus Lundahl

Taj uspjeh značajno je popravio i njezinu financijsku bilancu. Za drugo mjesto u Kanadi zaradila je 25.608 eura, što čini velik dio njezine ukupne ovosezonske zarade od nagrada, koja se prema podacima FIS-a procjenjuje na oko 65 tisuća eura. Iako se radi o solidnom iznosu, to je osjetan pad u odnosu na rekordnu prošlu sezonu, kada je od nagrada inkasirala oko 245.000 eura. Sezona 2025./2026. za nju je bila tranzicijska, a veleslalomski iskorak postavio je temelje za buduće borbe za sam vrh u obje tehničke discipline.