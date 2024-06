Stanišić: 'Zadnjih godina imali smo sreće, sad nam se vratilo'; Ivanušec: 'Prazni smo sada...'

MARIN PONGRAČIĆ

Ovo je jako razočaravajuće, primiti ovakav gol i ispasti iz turnira. Moramo čekati još neke rezultate, ali teško. Želja je bila tu... Zabili smo taj gol, igrali s više rizika, ali na kraju smo dobili taj gol, rekao je Marin Pongračić.

- Gol nisam vidio, znali samo da nam se ne smije to dogoditi to u zadnjoj sekundi. Ne razumijem kako je bilo tih osam minuta, gdje je on to vidio. U prvoj minuti je bila jedna minuta uz sve te kornere. Nestvarno, ali na kraju smo opet mi krivi. Moramo dati sve u zadnjim sekundama, da se ne primi, ali zabili su fantastičan gol - dodao je.