Spalletti: 'Nismo igrali najbolje, bili smo mekani. Na kraju smo ipak zaslužili ovaj prolazak'

Postoje stvari koje se događaju u našim utakmicama koje su nelogične, kazao je nakon remija s Hrvatskom (1-1) na Euru talijanski izbornik Luciano Spalletti.

Hrvatska nogometna reprezentacija odigrala je 1-1 protiv Italije u Leipzigu, u posljednjem trećem kolu skupine B Eura u Njemačkoj, a taj rezultat nije dovoljan za direktni prolazak skupine. S druge strane, Talijani su završili drugi.

- Postoje stvari koje se događaju u našim utakmicama koje su nelogične, ali moramo uzeti ono što dečki imaju u svojim kvalitetama i staviti ih u poziciju da se iskažu na najbolji mogući način. Prošli smo grupnu fazu zasluženo. Zabili smo u 98., ali zasluženo . Sada ćemo imati priliku razmišljati o sljedećoj utakmici i osmini finala - kazao je Spalletti.

Euro 2024 - Croatia v Italy | Foto: Annegret Hilse

- Bili smo možda malo mekani i nismo igrali najbolje, ali na kraju smo zaslužili prolazak. Teško je bilo proći ovu skupinu, a vi ste rekli da je ovo skupina smrti. Španjolska je briljantna, Hrvatska sjajna... Ako protiv takvih ekipa padneš ispod potrebnog nivoa, to je zato jer osjećate pritisak važnosti utakmice. Ne znam kako bih vam to drukčije objasnio. No, dosad smo bili bolji iz utakmice u utakmicu - istaknuo je.

Vidjeli smo koliko ste slavili, prvi put kao trener Italije. Rekli ste da je bilo previše grešaka u prve dvije utakmice, imate li kvalitetu da ne griješite toliko?

- U mojih 27 godina vodio sam razne momčadi i mogu vam nakon treninga reći je li neka momčad dobra ili nije. Ovdje su protivnici vrlo kvalitetni, ali vidjeli ste kako smo brzo mijenjali strane... Dođe vrijeme kad Donnarumma pošalje dugu loptu i kod tih mrtvih lopti zna biti svega, nisi baš na lopti. Kad god ne dobiješ neku 50-50 situaciju, kad nisi na lopti, to je stvar iskustva, koje onda prelazi u kvalitetu. To su stvari na kojima moramo poraditi. U drugom poluvremenu smo bili dobri. Branili smo se s pet igrača protiv svih Hrvata jer su svi drugi ostali gore. Bili smo savršeni u držanju formacije u napadu, savršeni. Sve smo dobro radili, nevjerojatno je što su ova četvorica gore radili, pa Darmian je u jednom trenutku igrao kao špica. Istovremeno smo morali paziti da ne primimo drugi gol i svi su bili fantastični, i ovi koji su s klupe ušli. Moramo čestitati svima, ali postoje stvari na kojima moramo još raditi jer inače nećemo izvući maksimum iz ove momčadi - istaknuo je.

Koliko ste bili zabrinuti pri kraju kad ste ganjali gol? Kako ste doživjeli kraj susreta i jeste li se bojali ispadanja?

Briga i stres je dio ovog posla jer nas svaki put prije hotela čeka tisuću klinaca, koji samo čekaju satima da bi nas vidjeli na sekundu. Ja sam netko tko voli sve ljude, sve volim. Ali, ako vidim da postoje ljudi kojima sam meta, onda se naljutim. No, volim ljude i to mi je problem jer mi je žao tih ljudi koji nas čekaju, to je pritisak. Igrali smo protiv Albanije, protiv Španjolske i protiv Hrvatske, ej, protiv Hrvatske. Nije baš bio lagan ždrijeb. Kakvo je pitanje što ako smo ispali? Bojim li se? Ma čega se bojim? Ako se bojim, onda bih se bavio nekim drugim poslom. Gledao bih utakmice. Prirodno je da osjećaš pritisak i odgovornost, ali nemaš se čega bojati. Izgubio sam toliko utakmica u karijeri... Čuj to, što se moglo dogoditi? Hrvatska je mogla pobijediti, oni su dobra momčad. Sve su momčadi dobre na ovom turniru. Vi analizirate utakmice i kažete da ja nisam dobar trener zbog toga i toga. I OK, to je vaš posao, ali nemojte, s oproštenjem, pišati po nama ako izgubimo. Ja dajem sve za ovu zemlju, volim ljude. Nisam jalan i ne bih mogao biti novinar jer nisam jalan. Ne znam pisati tekstove, trebalo bi mi mjesec dana da napišem jedan članak. Ali nisam zavidan i nikad ne bih stavljao dodatan pritisak na leđa ljudima koji već imaju veliki pritisak. Osjećam otrov sa svih strana i taj otrov me čak i hrani da bih mogao reagirati na ovom nivou. Ne brinite se za mene. Slagao sam momčad za ovu utakmicu da budemo dobri od početka do kraja. Vidjeli smo da možemo zabiti gol. Samo ljubav... Divno je osjetiti tu ljubav od svih ljudi, od ljudi iz saveza, od navijača... Ti ljudi su potrošili puno novca da budu ovdje - rekao je trener Italije.

Euro 2024 - Croatia v Italy | Foto: Angelika Warmuth

Vidjeli smo ogromne emocije nakon gola, bilo je to lijepo vidjeti?

- Slažem se. Pokazali su veliko srce, večeras su pokazali jako puno. Radili su neke greškice, ali i to je pokazivalo koliko im je stalo. Postoje igrači koji igraju često na ovim velikim natjecanjima i to im je normalno, ali mi smo se mučili da uopće budemo ovdje. To nije bilo lako jer je Ukrajina dobra ekipa, Engleska je dobra ekipa i bilo je razočaranja u kvalifikacijama. No, ako pojačavate stalno taj pritisak na igrače, normalno je da će griješiti i da će se mučiti s osnovama. Kad ih pustite da igraju, onda vidite što su u stanju napraviti - zaključio je.