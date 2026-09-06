Garcia: Pojačanja imaju veliku kvalitetu. Reprezentacija? Nekoliko njih može ući...

Nogometaši Hajduka su u pretposljednjem susretu 6. kola HNL-a pobijedili Rudeš 4-0. Susret se igrao u Velikoj Gorici, a junak susreta bio je dvostruki strijelac Michele Šego. Prvo je kapetan Hajduka pogodio u 4. minuti na asistenciju Dalissona. Drugi gol zabio je s bijele točke nakon što je penal izborio Šotiček; njega je u šesnaestercu oborio Taraba. I sam Šotiček se upisao u strijelce kao i Fayad koji je zabio prvijenac u dresu Hajduka.

Prvi je pred novinare izašao trener pobjedničke momčadi Gonzalo García.

- Bila je ovo utakmica u koju smo dobro ušli. Iz prve prilike zabili smo gol i to je uvijek važno. To nam daje sigurnost. Igrači su dobro krenuli, bili su fokusirani i ovo je dobra momčadska pobjeda.

Fayad je debitirao golom. Kakvi su vaši prvi dojmovi o pojačanjima?

- Uvijek je dobro početi golom. Fayad je pokazao agresivnost. Sretni smo, igrači koji su stigli imaju kvalitetu i to je najvažnije.

Dendoncker se i dalje oporavlja. Kada ga očekujete?

- Nije igrao šest mjeseci i moramo ga polako uvoditi. Igra na vrlo zahtjevnoj poziciji pa s njim moramo biti pažljivi. Kada se potpuno oporavi, bit će veliko pojačanje, ali moramo ići korak po korak.

Izbornik Bilić u ponedjeljak će objaviti popis Hrvatske. Očekujete li nekog Hajdukova igrača na njemu?

- Hrvatska je velika reprezentacija. Ne samo posljednjih nekoliko godina, nego već dugo ostvaruje odlične rezultate. Bila bi čast da neki Hajdukov igrač bude na popisu i mislim da bi trebao biti. No to je odluka izbornika. Ako netko od naših igrača bude pozvan, trudit ćemo se da nastavi još više raditi. Ako ne bude, pokušat ćemo mu pomoći da radi još bolje i dođe do tog cilja.

Slijedi vam utakmica Kupa protiv niželigaša...

- Moramo svaku utakmicu dati sve od sebe. Želja uvijek mora postojati. Ova se utakmica ne razlikuje od ostalih. Rotirat ćemo, naravno. Nitko od današnjih startera neće početi - zaključio je Garcia.

Nakon Garcíje, utakmicu je komentirao i trener Peternac.

- Čestitam Hajduku. Trčali smo za loptom gotovo cijelo vrijeme. Oni su u dobrom nizu, znali smo da imaju samopouzdanja, da vole imati loptu i da su opasni i brzi. Kod nas je nedostajalo agresivnosti i živosti. Može se izgubiti utakmica, ali trebali smo biti puno čvršći i agresivniji.

Jeste li ljuti nakon ovakve izvedbe?

- Naravno. I prije utakmice rekao sam da, kada osjetimo priliku, moramo se potući za bodove. To sam tražio od igrača, ali brzo smo primili gol, a onda i penal. Sve je to bio produkt dobrih Hajdukovih akcija, ali meni je nedostajala energija. Tek nam sada dolaze tri-četiri utakmice u kojima ćemo tražiti bodove. Ovo je trebala biti dobra uvertira, ali nedostajalo nam je nekoliko igrača. Sve to ima svoje razloge, no to nije opravdanje. Ne želimo se izvlačiti. Hajduk je bio bolji i zasluženo je pobijedio. Mi smo bili bez ideje.

S koliko biste bodova bili zadovoljni nakon prvog kruga?

- Ne gledam tako. Prvo nam slijedi Kup, a onda tri utakmice od kojih je svaka vrlo važna. Moramo skupljati bodove i to nam je sada najvažnije.

Hoće li biti još pojačanja?

- Nedostaje nam igrača. Stigao je Zebić iz Dinama i puno očekujem od njega, ali i od ostalih. Taraba je došao prije nekoliko dana, stigao je još jedan veznjak... Teško je sve to odmah uklopiti. Idemo se dobro pripremiti za Koprivnicu, a onda imamo tri tjedna pauze koji će nam poslužiti kao nove pripreme. Ono što smo radili tijekom priprema potpuno je drukčije od onoga što imamo sada, od kadra koji je trenutačno na raspolaganju. Drago mi je što su došli novi igrači i što sada imam veću širinu. Jedina velika kritika za današnju utakmicu odnosi se na nedostatak agresivnosti.

Lovrić i Fernandes danas su ušli s klupe?

- Zadovoljan sam njihovom voljom i željom, ali evidentno je da im nedostaje ritma i trebat će im vremena da ga uhvate. To su veliki igrači koji će nam biti od koristi. Možda još nisu potpuno spremni, ali ubacio sam ih da osjete ritam utakmice. Imaju volju i želju, a mi ih moramo dobro pripremiti. Kada budu spremni, bit će nam velika pojačanja.

Što je s novim pojačanjima?

- Volio bih da dođe Mudražija, ali sve je još otvoreno. Blizu je, čekamo. Ima još nekoliko igrača, ali ne bih ulazio u detalje. Ostao nam je još jedan dan prijelaznog roka i svašta je moguće. Svi zajedno radimo, cijeli dan, svaki dan. Vrlo je dinamično, ali i uzbudljivo. Kada sutra završi sva ta gužva, znat ću točno na koga mogu računati, a onda će svima biti lakše - zaključio je Peternac.