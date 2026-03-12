UŽIVO Pratite rezultate studija u vezi Poljuda i kampa u Splitu

DETALJI OKO STADIONA

- Više država, Francuska, Grčka, Njemačka, Austrija, Slovačka, uzeli smo troškove gradnje kod nas i vani i sve troškove smo sveli na danas, nije isto graditi danas ili za 7-8 godina. Nismo išli za tim kako će stadion izgledati, nego kakav je "otisak" koliko prostora zauzima stadion od 35.000 i može li biti izgrađen na dotičnoj lokaciji. Predviđeno je 35.000 mjesta, biznis sjedalica, VIP boksova... Sadržaji oko stadiona su različiti, zavisi što može stati, parking, trgovački centar... i što nosi prihode. Ovdje nema brojki za klub, klub je institucija koja će se m,orati javiti na natječaj kao korisnik stadiona. Ovo su prihodi investitora, odnosno projektnog društva, koje ima pravo na najam, na ime...

- Unutar stadiona su svi potrebni sadržaji za klub na preko 5.000 kvadrata, okoliš od 4.000 kvadrata, 19.000 kvadrata komercijalnih sadržaja unutar stadiona uključujući i Kongresni centar koji Splitu jako nedostaje, a koje će generirati prihod ne samo od utakmica, nego svakodnevnih aktivnosti... Svim sadržajima upravlja klub i snosi troškove tekućeg i investicijskog održavanja od 7 milijuna eura godišnje.