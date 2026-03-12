UŽIVO Pratite rezultate studija u vezi Poljuda i kampa u Splitu

Na Poljudu je danas predstavljena Studija izvodljivosti projekta "Nogometni stadion i kamp u Splitu."
Na Poljudu je danas predstavljena Studija izvodljivosti projekta "Nogometni stadion i kamp u Splitu." Opsežna je to studija koja je rađena mjesecima i koja bi trebala predstaviti najbolje opcije koje bi Hajduku osigurale kvalitetne uvjete za budući rad. U utorak je također na Poljudu na temu infrastruktire govorio predsjednik Hajduka Ivan Bilić, kao i predstavnici vlasnika Našeg Hajduka i Nadzornog odobra, o čemu ste mogli pročitati ovdje...
Ovdje je predviđen podzemni parking od 1271 mjesto ispod stadiona zbog smanjenog prostora. To bi nakon svega trebao biti prostor za ASK, gdje bi se izgradilo atletsko bacalište i atletska dvorana uz jedan pomoćni teren. Ovo bi nakon izgradnje glavnog stadiona bio prostor koji bi dalje koristili ASK i RNK Split. Rizik na ovoj lokaciji je vlasnička karta, puno je privatnih vlasnika, zemljišta u povratu koje se dugo ne rješavaju... To jako komplicira cijelu situaciju zbog sudskih postupaka... Zbog sličnih detalja nismo išli na kamp u Spinutu nego u Stobreču. Negdje grad može riješiti ali onda bi grad bio investitor, ali bi zato morao platiti PDV, što bi bilo višestruko neisplativo. Opcija 1, stadion na Brodarici, stadion na Poljudu te kamp na koncu izlazi 351 milijun eura.
- Više država, Francuska, Grčka, Njemačka, Austrija, Slovačka, uzeli smo troškove gradnje kod nas i vani i sve troškove smo sveli na danas, nije isto graditi danas ili za 7-8 godina. Nismo išli za tim kako će stadion izgledati, nego kakav je "otisak" koliko prostora zauzima stadion od 35.000 i može li biti izgrađen na dotičnoj lokaciji. Predviđeno je 35.000 mjesta, biznis sjedalica, VIP boksova... Sadržaji oko stadiona su različiti, zavisi što može stati, parking, trgovački centar... i što nosi prihode. Ovdje nema brojki za klub, klub je institucija koja će se m,orati javiti na natječaj kao korisnik stadiona. Ovo su prihodi investitora, odnosno projektnog društva, koje ima pravo na najam, na ime...
- Unutar stadiona su svi potrebni sadržaji za klub na preko 5.000 kvadrata, okoliš od 4.000 kvadrata, 19.000 kvadrata komercijalnih sadržaja unutar stadiona uključujući i Kongresni centar koji Splitu jako nedostaje, a koje će generirati prihod ne samo od utakmica, nego svakodnevnih aktivnosti... Svim sadržajima upravlja klub i snosi troškove tekućeg i investicijskog održavanja od 7 milijuna eura godišnje.
- Uzeli smo 80 stadiona u razmatranje, kada su izgrađeni, koliki kapacitet imaju, isključili smo zatvoreni krov, izvlačne travnjake... Došli smo do šest stadiona kako bi došli do cijena. Mi smo došli do cijene od 5.132 eura po sjedalici.
- Ovo su četiri opcije, nema pete opcije, sve opcije obuhvaćaju troškove izgradnje/obnove stadiona, popratnih sadržaja poput parkinga, troškove kamata, investicijskog održavanja... a sve je projicirano na idućih 40 – 50 godina vijeka trajanja. Investitor bi bilo novo projektno društvo u vlasništvu Republike Hrvatske i grada Splita, koje bi i upravljalo stadionom - rekao je Boris Pekić iz tvrtke UHY Savjetovanje d.o.o.
- Prije 60 godina slična rasprava vodila se u gradu kad se radio Poljud. Hvala gradu na povjerenju koje su nam ukazali. Dali smo sve od sebe, vjerujem da ćete dobiti odgovore na sva pitanja troška izgradnje, koncepta, vremena izgradnje, tko je taj tko će isfinancirati cijelu priču..
- Slično se događalo prije 60 godina kada se razgovaralo o gradnji Poljuda, odnosno ostanka na Starom placu, preseljenja na Brodaricu... Danas smo u sličnoj situaciji... Studiju smo počeli raditi u rujnu, skupili svu dokumentaciju, napravili procjenu troškova i prihoda, analizirati i dati najbolju opciju za grad. Pripremili smo četiri opcije u suradnji s Hajdukom, Društvom arhitekata, konzultirajući i Vladu RH oko mogućnosti financiranja.
Opcija 1 – gradnja novog stadiona na prostoru sadašnjeg Parka mladeži, što uključuje kamp i akademiju i obnovu Poljuda
Opcija 2 Novi stadion na Poljudu, rekonstrukcija Parka mladeži i kamp u Stobreču
Opcija 3 Sanacija Poljuda uz izgradnju novih sadržaja
Opcija 4 Novi stadion na lokaciji x (za sada nepoznata lokacija)