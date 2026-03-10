Obavijesti

OTKLONIO DVOJBE

Bilić: Garcia ima našu podršku

Piše Domagoj Vugrinović,
Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 25. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Na početku konferencije novinarima se obratio predsjednik Uprave Ivan Bilić. Naglasio je kako će se konferencija primarno baviti infrastrukturnim projektima

Hajduk je na konferenciji za medije na Poljudu predstavio planove koji se odnose na infrastrukturnu budućnost kluba. Vodstvo je govorilo prije svega o dugoročnom rješavanju pitanja stadiona te o izgradnji dugo najavljivanog trening-kampa, projektu koji se u Splitu očekuje već godinama.

Foto: Sasa Miljevic

Iako klub prije konferencije nije iznosio konkretne detalje, čelnici su predstavili svoje planove i potrebe te su iznijeli i rezultate ankete provedene među pretplatnicima. Time su željeli pokazati kakva su očekivanja navijača i članova kada je riječ o budućem razvoju infrastrukture.

Na početku konferencije novinarima se obratio predsjednik Uprave Ivan Bilić. Naglasio je kako će se konferencija primarno baviti infrastrukturnim projektima te je zamolio novinare da pitanja o drugim temama ostave za neku drugu priliku.

- Ima dosta interesantnih tema, ali držat ćemo se na infrastrukturi. Nemojte ni pitati ostala pitanja, prioritet nam je sportski direktor i blizu smo te komunikacije. Trener ima punu podršku kluba. Želimo sa što boljeg mjesta u europske kvalifikacije.

