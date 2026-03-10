Bilić: Garcia ima našu podršku

Hajduk je na konferenciji za medije na Poljudu predstavio planove koji se odnose na infrastrukturnu budućnost kluba. Vodstvo je govorilo prije svega o dugoročnom rješavanju pitanja stadiona te o izgradnji dugo najavljivanog trening-kampa, projektu koji se u Splitu očekuje već godinama.

Iako klub prije konferencije nije iznosio konkretne detalje, čelnici su predstavili svoje planove i potrebe te su iznijeli i rezultate ankete provedene među pretplatnicima. Time su željeli pokazati kakva su očekivanja navijača i članova kada je riječ o budućem razvoju infrastrukture.

Na početku konferencije novinarima se obratio predsjednik Uprave Ivan Bilić. Naglasio je kako će se konferencija primarno baviti infrastrukturnim projektima te je zamolio novinare da pitanja o drugim temama ostave za neku drugu priliku.

- Ima dosta interesantnih tema, ali držat ćemo se na infrastrukturi. Nemojte ni pitati ostala pitanja, prioritet nam je sportski direktor i blizu smo te komunikacije. Trener ima punu podršku kluba. Želimo sa što boljeg mjesta u europske kvalifikacije.