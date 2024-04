UŽIVO: Predstavlja se novi Hajdukov predsjednik Ivan Bilić

Ivan Bilić rođen je 19. listopada 1976. godine u Splitu, ekonomist je sa završenim studijem u Georgia State University, financijski savjetnik te privatni poduzetnik. Poslovnu karijeru započeo je u zagrebačkoj podružnici tvrtke Ernst & Young. Radio je još kao direktor financijskog kontrolinga u Addiko banci, Chief financial officer u Rimac automobilima, direktor u reviziji tvrtke Mazars Cinotti, direktor tvrtke Jumpin, a zatim osniva i vlastitu tvrtku za financijsko savjetovanje i pružanje konzultantskih usluga Eonea savjetovanje. Prije dolaska u Hajduk bio je predsjednik uprave tvrtke Presoflex gradnja iz Požege. Radeći za tvrtke Ernst & Young i Mazars Cinotti bavio se vođenjem niza projekata nadzora Uefe, procesima licenciranja HNS-om i Nogometnom Federacijom BiH te nadzorom korištenja sredstava Fife od strane HNS-a.

Bilić je godinama pratio Hajduk i reprezentaciju na brojnim utakmicama i gostovanjima, bio je torcidaš dok se nije okrenuo vjeri i napustio tribine te ispričao:

Sada kad pogledam unatrag bio je to, moja opčinjenost nogometom, Hajdukom i Hrvatskom bila je kao i svaka druga ovisnost, zapravo bijeg od stvarnosti u neki "bolji svijet". Nikada službeno nisam pripadao Torcidi, jer sam se uvijek distancirao od navijača kojima je važnije bilo biti viđen, biti glasan, nego da Hajduk pobjedi. Moje je navijanje imalo samo jednu svrhu, pomoći Hajduku i Hrvatskoj da dođu do pobjede. Navijača je oko mene doista bilo svakakvih. Oni što nisu ni osnovne škole završili bivali bi kolovođe studentima na faksu. Velika većina je bila zaposlena, ali unatoč tome, mnogi su "klošarili," i gotovo uvijek opsjedali hotele s igračima, tražeći od njih novac. Ako smo i bili u hotelu, onda bi jedan uzeo sobu, a drugih pet ušlo besplatno. Na stadionu su transparenti i šalovi bivali poput državnih zastava, pa čak i oružja u ratu navijanja.

Rat i nacionalizam su bile dvije okosnice našeg navijanja koje je najčešće ponižavalo suprotnu stranu i završavalo nasiljem prema njima i redarima. Iako sam bio zaposlen i uspješan u svome poslu, nogometna groznica me držala po čitav tjedan, a vikendima bi kulminiralo u urnebesnom navijanju, provodima i litrama jeftinoga pića.

Za navijača je uvijek postojao kod časti, i ja sam bio svjedokom da je to bio najsvetiji kod. Međutim isto tako sam viđao i kako bi se taj kod gazio. Mnogo ljudi vjeruje da jako puno njih traži način da ventilira nasilje i agresivnost. To je dijelom istina, jer nasilje je jako prisutno u navijanju. Ja vjerujem da jako puno njih traži pripadnost, i bijeg iz stvarnosti za koju misle da ne pripadaju ili da nije pravedna, a tek kada su zajedno, smatraju se jačima od zakona, što onda dovodi do nasilja. Svojim sam načinom života zadao mnoge nevolje svojoj obitelji. Znao sam se buditi na mjestima na kojima nisam znao kako sam dospio, preživio sam mnoge pijanke, automobilske nereće, tuče, čak i par boravaka u pritvoru. Slika moga uhićenja u Sloveniji i dan danas se objavi uz natpise o divljanjima navijača, a Maltu da i ne spominjem. Za mene su sada najnormalniji navijači oni koji pogledaju utakmicu na TV-u i na koje ishod ne utječe toliko, već mogu u dobrom raspoloženju provesti ostatak večeri. Takvih zapravo i nije malo, ali takve nitko ne zove navijačima. Ako već netko ima potrebu za navijanjem i slavljem, neka bogove nogometa zamijeni Stvoriteljem, jer pismo ne kaže bez veze: "Hvalit ću te svim srcem svojim, pred bogovima pjevat ću ti hvale" (Psalam 138:1).