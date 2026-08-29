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IZJAVE NAKON UTAKMICE

Cabello: Uspjeli smo parirati Dinamu što je bio naš prvi cilj. Kovačević: Loš prvi dio susreta

Piše Issa Kralj,
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Cabello: Uspjeli smo parirati Dinamu što je bio naš prvi cilj. Kovačević: Loš prvi dio susreta
Istra 1961 i Dinamo sastali se u 5. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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ISTRA DINAMO 2-2 Ovdje pratite sve izjave igrača i trenera nakon utakmice Istre i Dinama

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Istra i Dinamo odigrali su susret 5. kola HNL-a na Aldo Drosini. Susret je završio 2-2.

Prvi je bio Javier Cabello. 

- Naravno da smo htjeli pobijediti, ali naš cilj je bio dobro parirati Dinamu što smo uspjeli. Stvorili smo puno šansi čak iako su oni imali veći posjed lopte. Mislim da smo uspješno to napravili. 

- Ne smijemo se bojati protivnika, ovo je samo nogomet. Smatram da imamo dovoljno veliku kvalitetu da pariramo svim klubovima jednako. 

- Ne bih nikog htio izdvajati, ovo je timski posao. Najvažnija stvar je da igrači koji su ušli s klupe da su sjajno odigrali i podigli igru. Moramo se svima suprotstaviti 100 posto. Rekao sam dečkima u svlačionici da moraju ostati skromni - zaključio je trener Istre.

Trener Dinama Mario Kovačević također je komentirao susret u Puli. 

- Nisam nezadovoljan, imali smo dvije teške utakmice iza nas. Prvo poluvrijeme smo bili uspavani, imali smo teške utakmice, ali ne želim se nikome opravdavati. Svjesni smo da je prvo poluvrijeme bilo lošije - počeo je Kovačević pa se osvrnuo na stanje u momčadi.

- Galešić se jučer povrijedio pa danas nije igrao, a danas smo igrali s najjačom ekipom. Istra je prva povela, mi smo se vratili i donekle kontrolirali, ali nevjerojatno je kako smo primili zadnji gol. 

Naglasio je da mu je posebno drago zbog jednog igrača. 

- Drago mi je zbog Nevistića i njegove obrane, mislim da je to bilo ključno za utakmicu i to nas je spasilo. - rekao je. 

Smail Prevljak također kratko komentirao susret. 

- Hvala svima na čestitkama, mislim da je svaki igrač dao svoj maksimum pogotovo nakon teške utakmice u Europi. Pogodak mi sigurno daje na samopouzdanju. Protiv Gorice ćemo ići po pobjedu i tri boda naravno - rekao je. 

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