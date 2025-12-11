Obavijesti

OD 21 SAT

UŽIVO Rijeka - Celje: 'Biti li ne biti' za hrvatskog prvaka! Tri boda značila bi vjerojatni prolaz

UŽIVO Rijeka - Celje: 'Biti li ne biti' za hrvatskog prvaka! Tri boda značila bi vjerojatni prolaz
Susret Rijeke i Vukovara 1991 u 16. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Riječani su 24. momčad Konferencijske lige s pet bodova, dok je Celje treće s devet. Utakmicu sudi Talijan Andrea Colombo, a prijenos je na Areni Sport 2

5. kolo Konferencijske lige 21.00 , Rujevica, Rijeka
Rijeka
:
Celje
NAJAVA

Nogometaši Rijeke dočekuju Celje u dvoboju 5. kola Konferencijske lige na Rujevici s početkom u 21 sat. Riječani su na 24. mjestu natjecanja s pet bodova, dok je Celje treće s devet. Utakmicu je najavio trener domaćina Victor Sanchez. 

- Osjećamo da smo spremni, momčad ima samopouzdanja i vjerujemo da pred našim navijačima možemo odigrati dobru utakmicu i osvojiti tri boda što nam je cilj - rekao je pa komentirao suparnika. 

- Pa, to je momčad s vrlo jasnim obrascima igre. Dugo rade s istim trenerom. Imaju sve mogućnosti za razvoj projekta. Prošle sezone smo se u Sloveniji borili protiv njih, a oni i dalje napreduju. Prednost kontinuiteta je u tome što su svi usklađeni s profilima igrača potrebnima za njihov model igre. Sve to rade vrlo dobro, od stručnog stožera do uprave. 

Pobjeda bi Rijeku značajno približila nokaut fazi natjecanja, dok bi poraz ostavio tu mogućnost otvorenom pred zadnje kolo i dvoboj protiv Šahtara. Utakmicu sudi Talijan Andrea Colombo, a prijenos je na Areni Sport 2. 

