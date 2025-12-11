VIDEO Furiozna Rijeka u drugom dijelu razbila Celje. Evo golova

Rijeka je u petom kolu Konferencijske lige dočekala Celje. U prvom dijelu bilo je uzbuđenja na obje strane, a najveću priliku imali su gosti kada je Stjepan Radeljić na gol-liniji očistio loptu.

U drugom dijelu Rijeka je bolje izašla na travnjak, a u prednost je stigla vrlo brzo, već nakon 10 minuta igre. Ante Oreč sjajno se ubacio iz drugog plana i iskosa pucao u prvi kut. Imao je desni bek i dvojicu suigrača u petercu, no nije se odlučio na dodavanje. Njegov nezgodan udarac golman gostiju Žan Luka Leban odbio je u korner, a upravo iz njega Riječani su stigli do prednosti.

Samuele Vignato ubacio je s desne strane, a najviši u skoku bio je Radeljić koji je loptu skrenuo do neometanog Daniela Adu-Adjeija. Engleski napadač fino je primio loptu i potom pogodio za vodstvo.

Očito je Victor Sánchez, koji je dugo radio u slovenskom nogometu, puno radio na prekidima u pripremama. Već u 71. minuti Rijeka je iz novog kornera stigla do udvostručenja vodstva. Nakon kratke akcije Tonija Fruka i Vignata, Talijan je ubacio na prvu stativu. Obrana Celja to nije dobro očistila, a na pravom mjestu našao se Dejan Petrovič koji je pogodio u bliži kut slovenskog gola.

U rapsodiji Rijeke nije mogao izostati doprinos Fruka. Vignato i Ante Matej Jurić zajedničkim su snagama oduzeli loptu u opasnoj zoni i ona je stigla do Fruka. Hrvatski reprezentativac sjurio se prema golu i silovito pogodio uz sam rub stative za 3-0.

Dodajmo kako je u 75. minuti, tri minute prije nego što je Fruk zabio za pobjedu, gostujuća momčad ostala s igračem manje nakon što je Artemijus Tutiškinas dobio izravni crveni karton.