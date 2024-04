UŽIVO Rijeka - Gorica: Sopić na bivšu momčad, stigli su sastavi

RIJEČ TRENERA

Sopić je ovu sezonu započeo na klupi Gorice, koju je vodio u prva četiri kola, nakon čega je u trenerskoj rošadi završio u Rijeci umjesto Sergeja Jakirovića, koji je sada trener Dinama.

- Mislim da si umišljam, ali dosta dobro poznajem momčad Gorice, a i vodio sam je u prva četiri kola. Odigrat ćemo pravu utakmicu na normalnom terenu za razliku od one dvije u sibirskim uvjetima u Velikoj Gorici. Momčad Gorice izrazito respektiram i svog prijatelja, njihovog trenera Rajka Vidovića. Nakon dosta loše serije jako dobro ih je posložio. Protiv Dinama su pružili korektan otpor. Čeka nas zahtjevna utakmica, ali ponovit ću ono što govorim od prvog dana. Nije bitno tko dolazi na Rujevicu. Znamo kako ćemo se postaviti i od prve minute ćemo krenuti uzeti sva tri boda - najavio je Sopić.

Gorica je u jesenskoj polusezoni bila u vrlo dobroj formi, to je i pokazala remijem i pobjedom nad Dinamom i slavljem protiv Hajduka. Međutim, ova je momčad u 2024. izgubila osam i remizirala dvije od 12 prvenstvenih utakmica.

Jasno je, momčad iz Velike Gorice je u rezultatskoj krizi, ali je novi trener Rajko Vidović (49) ipak izvukao nešto bolje rezultate otkako je naslijedio Dinka Jeličića.

- Nisam više trener Gorice već Rijeke. Gledajte, imaju roster kakav imaju, Ndockyt im je ozlijeđen, Majstorović je bio dugo ozlijeđen, kao i Vujnović te neki drugi igrači. Sport je takav kada krene loše, onda se jako teško iz te rupe izvući, bio sam tamo i znam kako je to kada šest utakmica ne zabiješ gol, neće te gol, rezultat, neće te ništa, nije to baš jednostavno, ni živjeti, ni igračima raditi. Jako mi je drago da su došli malo na zelenu granu, uvijek kažu da nova metla bolje mete, novi trener je u zadnje četiri utakmice uzeo 5 bodova. Napravili su neki iskorak, moramo se maksimalno pripremiti, imaju jako dobru i brzu kontru, kvalitetu Pršira, Mrzljaka je glupo i spominjati, a zadnja linija predvođena Krizmanićem, Lešom, Maločom i Štiglecom...Sve su to prekaljeni igrači koji imaju jako puno utakmica u nogama, a ne smijem zaboraviti niti Banića na golu koji je, po meni, jedan od najboljih golmana lige - rekao je Sopić.

Cijeli članak pročitajte OVDJE.