UŽIVO Rijeka - Strasbourg: Prvak Hrvatske lovi novo čudo!

NAJAVA

Nogometaši Rijeke i Strasbourga sastaju se u prvoj utakmici osmine finala Konferencijske lige na Rujevici. Hrvatski prvak je prolaskom Omonie izborio dvije nove europske utakmice, a prva stiže na domaćem terenu.

- Čeka nas jako, jako bitan susret, a s druge strane i susret u kojem trebamo uživati. Za igrače, ovakve su utakmice one o kojima sanjaju, za klub i navijače to je povijesni dvoboj. Ponosni smo svi zajedno na naše igrače koji su zaslužili igrati ovaj europski dvomeč. Sigurno neće biti lako igrati protiv jednog od favorita natjecanja, no kao i uvijek, pokušat ćemo se pripremiti na najbolji mogući način. Pokušat ćemo napraviti dobar plan kako bismo reducirali ogromne kapacitete koje protivnik ima u napadu i, s druge strane, pokušati iskoristiti neke slabosti koje smo identificirali - rekao je trener Rijeke Victor Sanchez u najavi utakmice pa opisao suparnika:

- Dobri su u svemu, ne samo u udarcima izvana, imaju izvanredan potencijal u momčadi. Iz tog razloga i jesu jedni od kandidata za naslov. Osim toga, imaju ogroman budžet, samim time i kvalitetu. Sve su to redom odlični igrači, imaju i svoj način igre koji smo analizirali. Dominantni su s loptom, agresivni i bit će nam jako teško kontrolirati posjed kroz utakmicu, no dat ćemo sve od sebe.

Zanimljivo, Strasbourg je u bliskoj suradnji s Chelseajem, ima istog vlasnika, a prema Transfermarktu francuska momčad vrijedi čak 293 milijuna eura. S druge strane, Riječani vrijede 31 milijun eura.

Utakmicu sudi Grk Vassilis Fotias, a prijenos je na Areni Sport 1.