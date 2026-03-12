VIDEO Šok za Rijeku! Francuzi poveli već u drugoj minuti

Rijeka nije dobro krenula u susret osmine finala Konferencijske lige protiv Strasbourga. Tek što je utakmica krenula s centra, praktički su primili gol. Uoči utakmice Argentinca u vrhu napada Francuza, Panichellija, označili su kao najveću opasnost, a to se i pokazalo.

Nanasi mu je sjajno poslao loptu u prostor, a Argentinac je sjajno reagirao i laganim dodirom matirao Zlomislića na golu. Gol pogledajte OVDJE. Isti igrač imao je priliku i u 10. minuti povećati vodstvo kada je sjajno opalio s ruba kaznenog prostora, no zaustavila ga je greda. Nije to bila jedina prilika Panichellija. Argentinac se mogao proslaviti i do 15. minuti doći do hattricka. Poslije grede izašao je sam na Zlomislića, prebacio ga, no lopta je prošla pored gola, a samo nekoliko minuta kasnije iz blizine pucao je ravno u golmana Rijeke.

Utakmica je i dalje u tijeku, a tekstualni prijenos pratite OVDJE.