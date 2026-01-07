UŽIVO Slalom u Madonni: Filip Zubčić propušta trku, čak četiri Hrvata krenut će u prvu vožnju

NAJAVA

Skijaška pozornica seli se u Italiju, točnije u Madonnu di Campiglio, gdje će Hrvatska imati četiri predstavnika. Najbolji hrvatski skijaš Filip Zubčić neće nastupiti zbog bolesti, a umjesto njega u momčad je ušao Roko Begović, kojemu će to biti debi u Svjetskom skijaškom kupu. U slalomu u Madonni natjecat će se još Samuel Kolega, Istok Rodeš i Tvrtko Ljutić. Kolega je izvukao startni broj 14., Rodeš će startati 31., Ljutić 69., a posljednji će se niz stazu spustiti Begović s brojem 70.

Najviše se očekuje od Kolege, koji je majstor tehničkih disciplina. Posljednju je utrku vozio u Alta Badiji, gdje je zauzeo 20. mjesto. Kao i ostali skijaši, i on se muči s formom, a dosad mu je najbolji plasman bilo 16. mjesto u Leviju.

Teret očekivanja nosi i Rodeš, koji će u Italiji loviti prve bodove ove sezone. Stariji brat osvajačice malog kristalnog globusa Zrinke Ljutić dosad u sezoni Svjetskog kupa nije uspio izboriti drugu vožnju.

Debitant Begović je specijalist za tehničke discipline i član zagrebačkog Ski kluba Medveščak. Posljednjih godina nametnuo se kao jedan od najzanimljivijih mladih hrvatskih slalomaša i veleslalomaša, a njegov kontinuirani napredak jasno se očituje i kroz FIS bodove.

Natjecateljska godina 2024./25., kao i uvod u sezonu 2025./26., donijeli su mu vidljiv iskorak prema jačoj međunarodnoj konkurenciji i većoj prepoznatljivosti. Kao 21-godišnji student nastupio je za Hrvatsku na FISU Svjetskim sveučilišnim igrama u Torinu 2025., čime je potvrdio svoj status reprezentativca i na sveučilišnoj razini.

Dodatnu potvrdu forme dao je u prosincu 2025. pobjedom u FIS veleslalomu u Kranjskoj Gori, što je jasno pokazalo da je spreman za višu stepenicu. Logičan nastavak tog razvoja stigao je objavom da će Begović, kao član B reprezentacije, upisati debi u Svjetskom kupu nastupom u slalomu u Madonni di Campiglio.

Prvi lauf možete izravno pratiti na HRT-u 2 od 18 sati, dok je drugi zakazan za 21 sat.