ZBOG BOLESTI

Filip Zubčić propušta sutrašnji slalom u Madonni di Campiglio. Mijenja ga 22-godišnji debitant

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Angelika Warmuth

Nakon niza loših rezultata, još jedna loša vijest za Filipa Zubčića. Naš najbolji skijaš zbog bolesti propušta slalomsku utrku, a mijenja ga mladi Roko Begović koji je jedan od najtalentiranijih mladih skijaša

U srijedu je na rasporedu muški slalom u Madonni di Campiglio, a tu utrku Svjetskog skijaškog skupa propustit će naš najbolji skijaš Filip Zubčić. Hrvatsku će predstavljati Samuel Kolega, Istok Rodeš, Tvrtko Ljutić, a prvi nastup za hrvatsku reprezentaciju imat će Roko Begović (22). 

Pokretanje videa...

Filip Zubčić 01:04
Filip Zubčić | Video: Hrvatski skijaški savez

Loše vijesti uoči nastavka skijaške sezone, Filip Zubčić zbog bolesti neće sutra nastupiti, ali zato je ovo prilika za mladog Roka Begovića koji će zamijeniti 'Zubu'. Begović je inače član zagrebačkog ski klub Medveščak te je jedan od najperspektivnijih mladih skijaša koji osvaja FIS bodove. Predstavljao je Hrvatsku na sveučilišnoj razini na FISU Svjetskim sveučilišnim igrama u Torinu 2025.

Međutim, Zubčić se nada kako će biti spreman za utrke veleslaloma i slaloma koje se ovog vikenda održavaju u Adelbodenu. 

Samuel Kolega iz talijanske Madonne di Campiglio ima lijepe uspomene, prošle godine došao je do trećeg mjesta. 

- Madonna je uvijek meni bila malo "gore-dole", prošle godine se baš sve posložilo, baš su bile dvije vožnje one prave. Evo da, probat ćemo odmah od nove godine krenuti kako spada u taj slalomski siječanj. Forma je dobra, zdrav sam i spreman - rekao je Kolega uoči utrke. 

Osim Kolege, sutrašnji nastup čeka i Istok Rodeš koji se oporavio od gripe i polako se vraća u formu. 

- Sva sreća imam zalihu što se tiče kondicije i fizičke pripreme, tako da, što se utrke tiče bit će dobro. 

- Ruka je zarasla dosta brzo, maknuo sam šavove i nakon toga nije bilo više nikakvih problema. Zadovoljan sam formom i čekamo utrku - rekao je Tvrko Ljutić koji se oporavlja od ozljede ruke.

