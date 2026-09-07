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OD 11 SATI

UŽIVO Slaven Bilić objavljuje prvi popis u novom mandatu

Piše Zdravko Barišić, Jakov Drobnjak,
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UŽIVO Slaven Bilić objavljuje prvi popis u novom mandatu
Zagreb: Slaven Bilić novi je izbornik hrvatske nogometne reprezentacije | Foto: Neva Zganec/PIXSELL
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Slaven Bilić objavit će prvi popis reprezentacije uoči obaveza u Ligi nacija. Luka Modrić potvrdio je da će biti na raspolaganju, a ostaje za vidjeti hoće li biti kakvih promjena

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Slaven Bilić ponovo je na klupi hrvatske reprezentacije, a u 11 sati objavit će popis igrača uoči zahtjevnih utakmica u Ligi nacija. Ovo je prvi popis novog-starog izbornika te su moguće i neke promjene u kadru. Jedino što je sigurno je da kapetan Luka Modrić nastavlja s reprezentacijom, što je objavio HNS-u prije par dana. Nakon objave popisa, Bilić će odgovarati i na pitanja novinara.

Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom iznimno je zgusnut raspored u kojem će u svega jedanaest dana morati odigrati čak četiri utakmice. Prvi izazov Bilićeve izabranike čeka 26. rujna, kada će gostovati u Češkoj, dok ih već 29. rujna očekuje novo teško gostovanje, ovoga puta kod Španjolske.

Nakon dva susreta na strani, Hrvatska se vraća pred domaću publiku. Engleska će 3. listopada stići u Rijeku, a samo tri dana poslije, 6. listopada, slijedi još jedan dvoboj sa Španjolcima na Poljudu. Hrvatska je smještena u skupinu A3 zajedno sa Španjolskom, Engleskom i Češkom.

Objava popisa i press konferencija počinju u 11 sati

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