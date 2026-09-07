UŽIVO Slaven Bilić objavljuje prvi popis u novom mandatu

Slaven Bilić ponovo je na klupi hrvatske reprezentacije, a u 11 sati objavit će popis igrača uoči zahtjevnih utakmica u Ligi nacija. Ovo je prvi popis novog-starog izbornika te su moguće i neke promjene u kadru. Jedino što je sigurno je da kapetan Luka Modrić nastavlja s reprezentacijom, što je objavio HNS-u prije par dana. Nakon objave popisa, Bilić će odgovarati i na pitanja novinara.

Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom iznimno je zgusnut raspored u kojem će u svega jedanaest dana morati odigrati čak četiri utakmice. Prvi izazov Bilićeve izabranike čeka 26. rujna, kada će gostovati u Češkoj, dok ih već 29. rujna očekuje novo teško gostovanje, ovoga puta kod Španjolske.

Nakon dva susreta na strani, Hrvatska se vraća pred domaću publiku. Engleska će 3. listopada stići u Rijeku, a samo tri dana poslije, 6. listopada, slijedi još jedan dvoboj sa Španjolcima na Poljudu. Hrvatska je smještena u skupinu A3 zajedno sa Španjolskom, Engleskom i Češkom.

Objava popisa i press konferencija počinju u 11 sati