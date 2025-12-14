UŽIVO Slaven - Dinamo: Modri love povratak na prvo mjesto, Kovačević odabrao sastav...

NAJAVA SUSRETA

Dinamo od 15 sati gostuje kod Slaven Belupa u sklopu 17. kola HNL-a. Momčad Marija Kovačevića je druga na tablici s dva boda zaostatka nakon što je Hajduk slavio protiv Lokomotive 3-1, a pobjeda bi im donijela vodstvo. S druge strane 'farmaceuti' su treći u HNL-u s 25 bodova nakon 16 kola i za poraz ne znaju od 28. rujna. Tada ih je Dinamo pobijedio 4-1.

Trener 'modrih' najavio je utakmicu uoči gostovanja u Koprivnici.

- Znaju se naša očekivanja, da s dvije pobjede završimo jesenski dio sezone. Težak ispit je pred nama, Slaven igra jako dobar nogomet, trenutačno su u najboljoj formi u prvenstvu. Posljednji put izgubili su od nas prije dva mjeseca. Igraju otvoren i dobar nogomet, nije samo Adriano Jagušić opasan, imaju još nekoliko kvalitetnih igrača. Neće biti lako, ali nadam se otvorenoj igri i da će navijači uživati, a da ćemo mi pobijediti - rekao je Mario Kovačević klupskom glasnogovorniku.

Utakmicu je najavio i trener Slaven Belupa koji je rekao kako je sve otvoreno.

- Pokušat ćemo nametnuti svoju igru, kojoj težimo protiv svih protivnika, a vjerujem da će Dinamo odgovoriti i da nas čeka dobra, dinamična utakmica, mogu reći i dosta otvoreno. Mogla bi utakmica otići u nešto što je zanimljivo za publiku. Dinamo je i dalje naša najjača momčad, neke igrače su malo i poštedjeli protiv Betisa i ne sumnjam da će biti u svojem najboljem izdanju - izjavio je Mario Gregurina.

Prijenos susreta od 15 sati je na kanalu MaxSport 1 i HRT 2.