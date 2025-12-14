Obavijesti

Sport

Komentari 0
POGLEDAJTE GOLOVE

VIDEO Mitrović šokirao Dinamo u drugoj minuti, uslijedila je rapsodija 'modrih'. Evo golova

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Mitrović šokirao Dinamo u drugoj minuti, uslijedila je rapsodija 'modrih'. Evo golova
Foto: Screenshot/MaxSport

Golijada Dinama nastavila se i u drugom poluvremenu, Beljo je u 57. zabio za 1-5. Na 2-5 smanjio je Lepinjica golom iz blizine nakon odbijene lopte od Filipovića

Slaven Belupo i Dinamo sastali su se u 17. kolu HNL-a u Koprivnici, a već u pet minuta vidjeli smo dva gola! 

Domaćin je poveo već u drugoj minuti kada je nakon dobre dijagonale s desne strane Mitrović primio loptu pa pogodio suprotan kut za 1-0. 

Ipak, nije dugo trajalo jer je u petoj minuti Zajc izjednačio nakon odlične akcije. Asistencija se piše Bakraru, a veznjak Dinama sjajno je osjetio prazan prostor i donio brzo izjednačenje "modrima". Za potpuni preokret zabio je Beljo nakon prekida u 23. minuti. 

Golove pogledajte OVDJE

Napadačku raspoloženost "modrih" u prvom poluvremenu potvrdio je i Bennacer golom izvana u 35. minuti. Alžirac je opalio s kakvih 25 metara, lopta je pala pred Čovića i prevarila ga te ušla u gol. Za velikih 1-4 nakon prvog poluvremena zabio je Zajc u prvoj minuti sudačke nadoknade prvog dijela. 

Golijada Dinama nastavila se i u drugom poluvremenu, Beljo je u 57. zabio za 1-5. Na 2-5 smanjio je Lepinjica golom iz blizine nakon odbijene lopte od Filipovića. 

Podsjetimo, Dinamo će se u slučaju pobjede vratiti na vrh prvenstvene ljestvice, trenutačno ima dva boda manje od vodećeg Hajduka. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
VIDEO Lokomotiva - Hajduk 1-3: Simultanka Rebića za 1. mjesto
UZ SUDAČKE KONTROVERZE

VIDEO Lokomotiva - Hajduk 1-3: Simultanka Rebića za 1. mjesto

Lokosi su na Maksimiru protiv Hajduka poveli u 12. minuti desetim golom sezone Aleksa Stojakovića, izjednačio je Ante Rebić u 27. drugim, a i prvi je zabio istom protivniku. Šego je u 54. zabio za preokret
FOTO Zavirite u novo Dončićevo obiteljsko gnijezdo od 23 mil. eura. Kupio ga je od Šarapove
DOM KOŠARKAŠKE ZVIJEZDE

FOTO Zavirite u novo Dončićevo obiteljsko gnijezdo od 23 mil. eura. Kupio ga je od Šarapove

Luka Dončić, jedan od najboljih košarkaša na svijetu, prije više od pola godine je u šokantnom 'trejdu' otišao u Lakerse. Skrasio se u Los Angelesu, nedavno je potpisao trogodišnji ugovor vrijedan 165 milijuna dolara, a sada je kupio i dom za sebe, suprugu Anamariju Goltes i kći Gabrijelu.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025