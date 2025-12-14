VIDEO Mitrović šokirao Dinamo u drugoj minuti, uslijedila je rapsodija 'modrih'. Evo golova

Slaven Belupo i Dinamo sastali su se u 17. kolu HNL-a u Koprivnici, a već u pet minuta vidjeli smo dva gola!

Domaćin je poveo već u drugoj minuti kada je nakon dobre dijagonale s desne strane Mitrović primio loptu pa pogodio suprotan kut za 1-0.

Ipak, nije dugo trajalo jer je u petoj minuti Zajc izjednačio nakon odlične akcije. Asistencija se piše Bakraru, a veznjak Dinama sjajno je osjetio prazan prostor i donio brzo izjednačenje "modrima". Za potpuni preokret zabio je Beljo nakon prekida u 23. minuti.

Golove pogledajte OVDJE

Napadačku raspoloženost "modrih" u prvom poluvremenu potvrdio je i Bennacer golom izvana u 35. minuti. Alžirac je opalio s kakvih 25 metara, lopta je pala pred Čovića i prevarila ga te ušla u gol. Za velikih 1-4 nakon prvog poluvremena zabio je Zajc u prvoj minuti sudačke nadoknade prvog dijela.

Golijada Dinama nastavila se i u drugom poluvremenu, Beljo je u 57. zabio za 1-5. Na 2-5 smanjio je Lepinjica golom iz blizine nakon odbijene lopte od Filipovića.

Podsjetimo, Dinamo će se u slučaju pobjede vratiti na vrh prvenstvene ljestvice, trenutačno ima dva boda manje od vodećeg Hajduka.