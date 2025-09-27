Obavijesti

Sport

Komentari 0
PRIJENOS OD 18 SATI

UŽIVO Spektakl u Italiji! Derbi za vrh prijatelja Tudora i Jurića

Piše Boris Trifunović,
Čitanje članka: < 1 min
UŽIVO Spektakl u Italiji! Derbi za vrh prijatelja Tudora i Jurića
Foto: REUTERS/PIXSELL

Juventus je sezonu otvorio čvrsto i neporaženo, Atalanta je nakon slabijeg starta i poraza od PSG-a u Ligi prvaka pronašla pravu formu. Čeka nas pravi spektakl u okršaju hrvatskih trenera

Allianz Stadion bit će poprište derbija 5. kola Serie A. U izravnom dvoboju sastaju se Juventus i Atalanta, momčadi iz samog vrha ljestvice, Juventus je drugi, a Atalanta šesta.

Dodatnu težinu ogledu daje činjenica da će s klupa obje momčadi voditi hrvatski treneri, Splićani Igor Tudor i Ivan Jurić, dugogodišnji kolege i prijatelji.

Prijenos uživo pratite na portalu 24sata, a više o najavi velikog derbija pročitajte OVDJE.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Najseksi odbojkašica opet raspametila obožavatelje. Fotka u bikiniju malo ostavila mašti
OSTAVILA JE SPORT

FOTO Najseksi odbojkašica opet raspametila obožavatelje. Fotka u bikiniju malo ostavila mašti

Kayla Simmons (29) nastupala je za momčad sveučilišta, veselila se profesionalnoj karijeri, ali na kraju je od toga odustala. Kaže da su sa sveučilišta tražili od nje da obriše svoje seksi fotografije
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Zavela je maloljetnog Yamala i sad otkrila pikanterije: 'Dovodi po deset djevojaka na brod...'
FOTO: 12 GODINA STARIJA

Zavela je maloljetnog Yamala i sad otkrila pikanterije: 'Dovodi po deset djevojaka na brod...'

Lamine Yamal i Fati Vázquez šokirali svijet zajedničkim odmorom u Italiji. Otkriveno da Yamal vodi "kalendar djevojaka"

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025