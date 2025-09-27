Juventus je sezonu otvorio čvrsto i neporaženo, Atalanta je nakon slabijeg starta i poraza od PSG-a u Ligi prvaka pronašla pravu formu. Čeka nas pravi spektakl u okršaju hrvatskih trenera
UŽIVO Spektakl u Italiji! Derbi za vrh prijatelja Tudora i Jurića
Allianz Stadion bit će poprište derbija 5. kola Serie A. U izravnom dvoboju sastaju se Juventus i Atalanta, momčadi iz samog vrha ljestvice, Juventus je drugi, a Atalanta šesta.
Dodatnu težinu ogledu daje činjenica da će s klupa obje momčadi voditi hrvatski treneri, Splićani Igor Tudor i Ivan Jurić, dugogodišnji kolege i prijatelji.
