UŽIVO Sergej Jakirović: Nemam joystick da stisnem gumb i postignem gol umjesto igrača

Rijeka će na Rujevici do 19.30 sati ugostiti Dinamo u ogledu koji može odlučiti prvaka. Dinamo je trenutačno vodeći u prvenstvu nakon što je momčad Željka Sopića kiksala protiv Lokomotive prošlog vikenda, stoga će domaća momčad igrati bez ikakvih kalkulacija.

Trener "modrih", Sergej Jakirović, obratit će se javnosti od 13.30 sati, a na 24sata možete pratiti što će reći uoči utakmice sezone. 'Profi' će društvo na konferenciji za medije činiti kapetan Bruno Petković.

Sergej Jakirović

- To je hipotetsko pitanje, želimo pobijediti na Rujevici, to ove sezone još nismo napravili. Svjesni smo težini tog zadatka, Rijeka je ove sezone sjajna kod kuće. Ako to bude bod, svakako ćemo biti zadovoljni.

Kako komentirate poraz Rijeke od Lokomotive?

- Nije me to iznenadilo. Lokomotiva je pokazala kako se može nositi protiv 'velike četvorke', kako ih volite zvati. Taj poraz može biti dvosjekli mač za njih, možda ih podigne, a možda im sruši samopouzdanje. Svatko navija za svoj klub, a mi ćemo biti spremni za sve -

Taktika

- Imamo još jedan plan. Sutra ćemo se definitivno odlučiti.

Slaba realizacija Dinama pred golom..

- Stalno radimo na tome. Puno golova i zabijemo, a na utakmici morate imati i faktor sreće. Protiv Varaždina nam lopta nije htjela ući u gol, nemam ja tamo joystick da stisnem X, ili, što je na Playstationu, kocka? Meni je bitno da stvaramo prilike, nadam se da će tako biti i sutra.

Bruno Petković

- Iznenadio me poraz, nisam to očekivao, ali i prije te utakmice smo bili svjesni da ovisimo sami o sebi, a to nam je najbitnija činjenica, da znamo da možemo učiniti sve kako bi postali prvaci. Ali ne zamaramo se time, gledamo naš posao. Što se tiče Rijeke, gledao sam samo očekivanja Dinama. To možda trebate pitati njihovu momčad. Imali su jake dobre rezultate, i naš trener je sudjelovao u slaganje njihove momčadi, a Sopić je prošle godine učinio čudo s Goricom. I ove je sezone radio odličan posao, Rijeka ima jako dobre igrače, primaju stvarno malo golova, vraćam se na pragmatiku, bitna nam je svaka utakmica kako bi osvojili titulu.

- Ako gledamo statistiku, ispada da ne. Ja vjerujem da doprinosim momčadi, iako se ne vidi po brojkama. Mislim da igramo jako dobar i ofenzivan nogomet, posljednji rezultati govore sami za sebe.

- Kada se igra za naslov, bilo to u HNL-u ili u Premier ligi, pritisak je jako visok. Rijeci je bio manji pritisak prije par mjeseci nego sada, a nama je tu cijelo vrijeme! Vjerujem da nije ni njima lako, toliko su daleko dogurali, imali su odlične rezultate, zato vjerojatno imaju i očekivanja. Sad, hoće li presuditi naše iskustvo, to ne znam... Ali ono u što vjerujem je kako će kvaliteta presuditi.

Trener na Rujevici...

- Teren je odličan, igra se brz nogomet... A što se tiče atmosfere, za nas i nije baš najbolja!

Komentari Sopića?

- Ne gledam na njegove komentare kao nekakvo 'bockanje'. Osebujan je, malo je drugačiji,iskren je u izjavama, nekima se možda to sviđa, nekima ne. Ali čovjek radi jako dobar posao, nema smisla da ja komentiram njegov odnos prema medijima. To se vidjelo prošle, a i ove godine. Želim mu sve najbolje i da to nastavi.

Uskoro opširnije...