UŽIVO Strasbourg - Rijeka: Prvak lovi novo europsko čudo!

Nogometaši Strasbourga i Rijeke sastaju se od 21 sat u uzvratnoj utakmici osmine finala Konferencijske lige. Podsjetimo, francuska momčad iz prve utakmice nosi prednost 2-1.

Ipak, trener hrvatskog prvaka Victor Sanchez vjeruje da njegova momčad može do preokreta.

- Uzvrat pripremamo s čvrstom vjerom da imamo šanse za prolaz protiv ovog suparnika. Budimo jasni, svjesni smo da je pred nama golem izazov - rekao je trener Rijeke u najavi utakmice.

Riječani su u Francusku morali letjeti iz Zagreba jer zbog jakog vjetra nisu mogli letjeti iz Krka. Uputili su se autobusom do Zagreba, odakle su stigli u Strasbourg.

Momčadi s Kvarnera nedostajat će Teo Barišić i Samuele Vignato zbog ozljeda te Ante Majstorović zbog suspenzije.

Strasbourg je u prošloj prvenstvenoj utakmici odigrao 0-0 protiv Paris FC-a doma, a na ljestvici Ligue 1 je osmi sa 37 bodova u 26 utakmica.

Utakmicu sudi Ukrajinac Mykola Balakin, a prijenos je na Areni Sport 1.