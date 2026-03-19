Obavijesti

Sport

Komentari 1
OD 21 SAT

UŽIVO Strasbourg - Rijeka: Prvak lovi novo europsko čudo!

Piše Petar Božičević,
UŽIVO Strasbourg - Rijeka: Prvak lovi novo europsko čudo!
Rijeka: HNK Rijeka protiv RC Strasbourg u osmini finala UEFA Konferencijske lige

Riječani idu u Strasbourg po prolaz u četvrtfinale Konferencijske lige! Nema Majstorovića, trener Victor Sanchez vjeruje u prolazak. Utakmicu sudi Ukrajinac Mykola Balakin, a prijenos je na Areni Sport 1

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Live
Osmina finala Konferencijske lige 21.00 , Strasbourg, Francuska
Strasbourg
:
Rijeka
Sortiranje događaja
NAJAVA

Nogometaši Strasbourga i Rijeke sastaju se od 21 sat u uzvratnoj utakmici osmine finala Konferencijske lige. Podsjetimo, francuska momčad iz prve utakmice nosi prednost 2-1. 

Ipak, trener hrvatskog prvaka Victor Sanchez vjeruje da njegova momčad može do preokreta. 

- Uzvrat pripremamo s čvrstom vjerom da imamo šanse za prolaz protiv ovog suparnika. Budimo jasni, svjesni smo da je pred nama golem izazov - rekao je trener Rijeke u najavi utakmice. 

Riječani su u Francusku morali letjeti iz Zagreba jer zbog jakog vjetra nisu mogli letjeti iz Krka. Uputili su se autobusom do Zagreba, odakle su stigli u Strasbourg. 

Momčadi s Kvarnera nedostajat će Teo Barišić i Samuele Vignato zbog ozljeda te Ante Majstorović zbog suspenzije. 

Strasbourg je u prošloj prvenstvenoj utakmici odigrao 0-0 protiv Paris FC-a doma, a na ljestvici Ligue 1 je osmi sa 37 bodova u 26 utakmica. 

Utakmicu sudi Ukrajinac Mykola Balakin, a prijenos je na Areni Sport 1

Komentari 1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026